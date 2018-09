Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Salvini, aflat la Viena, s-a certat vineri cu colegii sai luxemburghez si maltez. "Nu simtim exigenta de a avea noi sclavi pentru a suplini copiii pe care nu ii mai facem", a spus la un moment dat Salvini. Iar ministrul luxemburghez Asselborn a rabufnit: "In Luxemburg, draga domnule, aveam mii…

- "Acordul cu Italia asupra repatrierii refugiatilor a fost perfectat", a anuntat, pe neasteptate, ministrul german de Interne, Horst Seehofer (CSU), in timpul interventiei sale in Bundestag, la Berlin. "Lipsesc doar cele doua semnaturi, cea a colegului meu Matteo Salvini si a mea. Acest lucru va mai…

- "Suntem aproape de o schimbare istorica pentru viitorul Europei: eu si Viktor, fiecare pe propriul teren, lucram la o alianta care sa ii excluda pe socialisti. Azi incepe o calatorie", a declarat Matteo Salvini, la finalul intalnirii milaneze cu premierul maghiar. Salvini consolideaza axa suveranista…

- Papa Francisc soseste la Dublin, la 40 ani dupa calatoria triumfala a lui Ioan Paul al II-lea, pentru una dintre cele mai dificile vizite ale pontificatului sau. Motivul vizitei este Intalnirea Mondiala a Familiilor, prima dupa publicarea exortatiei "Amoris laetitia". Insa, cel mai mult va cantari tema…

- Peste 600 de persoane din blocurile de langa podul Morandi, care s-a prabusit marti, nu pot intra in locuintele lor. "Acum cum ii spun copilului meu?", spune Cinzia. De la fereastra camerei sale se vede camionul Basko ramas la un pas de prabusire; ieri i-a explicat fiului ca nu trebuia sa ii fie frica,…

- Viktor si Amalija Knavs, parintii primei doamne Melania Trump si socrii presedintelui Statelor Unite, au devenit cetateni ai SUA. New York Times a tinut sa sublinieze ca parintii Melaniei au beneficiat chiar de acele prevederi legale pe care ginerele lor vrea sa le desfiinteze, potrivit Rador, care…

- Foarte ciudata aceasta sarbatoare de la Pontida a miscarii de extrema dreapta din Italia, unde Liga Nordului pare pregatita de lupta, fiind favorizata de faptul ca nimeni nu pare sa aiba multa incredere in guvernul Conte. Matteo Salvini vorbește ca și cum ar fi inca in timpul alegerilor, parand sa uite…

- Beyonce susține, alaturi de soțul ei, Jay-Z, Turneul On The Run II. In timpul concertului susținut pe 30 iunie in Polonia, artista a intampinat o problema. A fost necesara intervenția staff-ului pentru ca ea sa fie salvata. Beyonce și Jay-Z au sosit la Varșovia, in Polonia, la turneul lor On The Run…