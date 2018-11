Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a trimis 200 de tone de mandarine catre Coreea de Nord ca raspuns la cadoul primit de la omologul sau nord-coreean care i-a oferit o specie de ciuperci foarte apreciate, in timpul intalnirii de la Phenian din septembrie, potrivit agentiei de stiri Yonhap.

- Coreea de Sud si Coreea de Nord vor desfasura luni, 15 octombrie, convorbiri la nivel inalt in localitatea de frontiera Panmunjom, pentru a discuta modalitatile de punere in aplicare a acordului convenit la summitul desfasurat la 19 septembrie, la Phenian, a comunicat vineri Ministerul sud-coreean…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a avut duminica o intrevedere la Phenian cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, dupa care a ajuns la Seul pentru o vizita in Coreea de Sud in cadrul unui turneu asiatic, relateaza AFP si Kyodo. "Am avut o vizita buna la Phenian pentru a ma intalni cu presedintele…

- Peninsula trece de la inceputul anului printr-o perioada de detensionare a relatiilor, cu trei intalniri intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un, ultima chiar in septembrie la Phenian.Cele doua tari, care sunt, tehnic, in razboi din cauza absentei…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un spera ca un nou summit cu presedintele american Donald Trump va avea loc in viitorul apropiat si ca secretarul de stat american Mike Pompeo va veni in curand in vizita la Phenian, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la intoarcerea dintr-o vizita de…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un spera ca un nou summit cu presedintele american Donald Trump va avea loc in viitorul apropiat si ca secretarul de stat american Mike Pompeo va veni in curand in vizita la Phenian, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la intoarcerea dintr-o vizita de…

- Coreea de Nord isi va inchide sit-ul de teste balistice Tongchang-ri, a anuntat miercuri presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, dupa un summit la Phenian cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, transmite agentiile internationale de presa conform Agerpres. "Nordul a acceptat sa inchida definitiv…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in vor participa la doua runde de negocieri la Phenian, pe 18 si 19 septembrie, discutiile urmand sa se axeze pe problema denuclearizarii si a cooperarii bilaterale, a anuntat un reprezentant al Presedintiei de la Seul.