Stiri pe aceeasi tema

- Unele dintre cele mai cunoscute universitați de stat din Romania iși vor prezenta la Buzau oferta educaționala pentru anul universitar 2019/2020, cu scopul de a atrage posibilii viitori studenți. Targul de Oferte Educaționale a Universitaților de Stat din Romania va avea loc in perioada 12-13 aprilie,…

- Zeci de membri ai comunitatii academice din Iasi au protestat joi, 14 martie, in fata Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC). Acestia si-au exprimat dezacordul fata de abuzurile pe care le fac cei aflati la guvernare, sprijiniti de Tudorel Toader, ministrul Justitiei si actual rector suspendat…

- Peste 100 de profesori si studenti ai Universitatii din Bucuresti (UB) au protestat, joi, in fata Facultatii de Litere, pentru a-si afirma solidaritatea cu magistratii si pentru a cere abrogarea OUG 7, care modifica legile justitiei. Ei au purtat banderole albe pe brate si au afisat pancarte cu mesajele:…

- Targul se desfasoara sambata si duminica intre orele 10:00 si 17:00, la Hotel Radisson Blu. Intrarea la eveniment este libera. Dupa Bucuresti, targul de educatie se va muta la Iasi (4 martie, Hotel International) si Timisoara (6 martie, Hotel Timisoara). Organizatorii spun ca Marea Britanie ramane cea…

- Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) organizeaza, pana pe 16 martie, o procedura de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea grupurilor de lucru, pe discipline, care vor evalua proiectele de manuale scolare, potrivit unui comunicat postat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a anuntat, joi, printr-un comunicat de presa, declansarea unei proceduri de selectie a cadrelor didactice in vederea constituirii grupurilor de lucru care vor evalua proiectele de manuale scolare. ‘Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) organizeaza, in…

- Multe dintre mașinile care circula pe șoselele din Romania ar trebui trase pe dreapta definitiv. O releva datele statistice ale Registrului Auto Roman. Aproape 3.500 de vehicule verificate tehnic in trafic de inspectorii RAR la Buzau, in anul 2018, prezentau pericol iminent de accidente. Registrul Auto…

- Profesori din mai multe țari vin la Timișoara pentru a cauta soluții la problema integrarii copiilor refugiați in școala. Școala Gimnaziala nr.16 Take Ionescu Timișoara este implicata, pentru urmatorii doi ani, in doua proiecte Erasmus+ de parteneriat școlar strategic. Profesori din Turcia, Grecia,…