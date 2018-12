Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii a salutat miercuri marcarea, de catre Camera Reprezentantilor a SUA, a Centenarului Marii Uniri de la 1918, prin introducerea, la data de 11 decembrie 2018, a Rezolutiei nr. H. Res. 1178, scrie Romania TV. Documentul face parte din seria demersurilor realizate…

- Documentul face parte din seria demersurilor realizate de Ambasada Romaniei la Washington de celebrare a Centenarului Marii Uniri din 1918, mentioneaza misiunea diplomatica romana intr-un comunicat. Rezolutia a fost initiata atat de membri republicani cat si democrati: Michael Turner si Dan…

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite ale Americii a adoptat marti o rezolutie prin care celebreaza Centenarul Marii Uniri, anunta ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior. Documentul a fost initiat atat de membri republicani cat si de democrati si mentioneaza rolul Marii Adunari Nationale de la…

- George Cristian Maior: Documentul confirma relația excepționala de parteneriat pe care Romania o are cu Statele Unite ale Americii, fiind și o dovada de respect și prețuire pentru țara noastra Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii saluta marcarea, de catre Camera…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a efectuat joi, 6 decembrie 2018, o vizita in statul Delaware, ocazie cu care s-a intalnit cu guvernatorul statului, John Carney, cu cei doi senatori ai acestui stat, Christopher Coons și Tom Carper, cu conducerea companiei Gulftainer…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii (SUA), George Cristian Maior, a avut joi, in Washington DC, o intalnire de lucru cu reprezentanti ai companiei Tesla, in cadrul careia au fost prezentate masurile implementate de Romania pentru dezvoltarea utilizarii energiilor regenerabile. …

- In acest sens, Reynolds a emis o proclamatie oficiala prin care felicita Romania cu ocazia sarbatoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918, informeaza vineri ambasada Romaniei la Washington, printr-un comunicat. 'Statele Unite si Romania impartasesc o prietenie adanca si de lunga durata si un parteneriat…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a solicitat sprijinul Senatului SUA pentru includerea tarii noastre in programul Visa Waiver, exprimand dorinta a cetatenilor romani de a calatori fara vize