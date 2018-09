Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi romani au primit in cutiile postale pliante si brosuri anti-vaccinare. Oamenilor li se spune ca vaccinarea le distruge viata copiilor. "Iata ce am primit in casuta postala. Se sesizeaza oare cineva? Brosura semnata Unicef, Ministerul Sanatatii si World Health Organization. Iti spun ca vaccinul…

- CHIȘINAU, 20 aug – Sputnik. Premierul Pavel Filip a început ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sanatate Publica cu critici dure la adresa responsabililor de situația epidemiologica din țara. © Sputnik / Мирослав РотарьPremierul a convocat o ședința cu ușile inchise care…

- De la începutul anului 2018, peste 70 de minori din țara noastra s-au îmbolnavit de rujeola. Virusul a fost importat din Ucraina și România, de catre copii nevaccinați. Pe de alta parte, la nivel național, rata de vaccinare împotriva infecției este de doar 87 la suta. În…

- Mai multe mame, impreuna cu copiii, au protestat la Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale fata de stabilirii de catre medici a diagnozelor false si a administrarii abuzive a antibioticelor. Protestatarele au depus la minister si o petitie, cu peste 4.000 de semnaturi, transmite IPN.

- Mai multe mame, impreuna cu copiii, au protestat la Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale fata de stabilirii de catre medici a diagnozelor false si a administrarii abuzive a antibioticelor. Protestatarele au depus la minister si o petitie, cu peste 4.000 de semnaturi, transmite IPN.

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale va elabora un portal pentru promovarea modului sanatos de viata. Intr-un comunicat de presa se spune ca portalul se va axa pe domenii precum: fumatul, consumul de alcool, sedentarismul si regimul alimentar nesanatos – factori de risc comportamentali…

- Șomerii vor putea solicita granturi pentru deschiderea afacerilor, din 2019. Este una dintre masurile de stopare a emigrației moldovenilor, aprobate de autoritați. Subiectul a fost discutat, în cadrul emisiunii "ATITUDINI", la care au participat Ana Gherganova, șefa Direcției Politici Ocupaționale…

- CHIȘINAU, 13 iul — Sputnik. Medicii din Moldova trag un semnal de alarma: ei constata cu îngrijorare ca, dor în ultimele cinci zile, aproape 20 de persoane s-au intoxicat cu ciuperci. Iresponsabilitatea a provocat o adevarata tragedie într-o familie di Florești. Potrivit…