- Echipa nationala de fotbal tineret a Romaniei sustine astazi, de la ora 19.00 in direct la TVR1 si TVR HD , marele meci cu Germania din semifinalele Campionatului European din Italia si San Marino.Eroii Romaniei infrunta, la Bologna, campioana continentala en titre, dar nu au frica, dupa ce au realizat…

- Campionatul European de Tineret din Italia și San Marino se disputa in condiții dificile pentru fotbaliști, iar romanii au de jucat in semifinale impotriva unui adversar mai dur decat Germania U21, canicula. Germania U21 - Romania U21 se joaca maine, de la ora 19:00, pe Stadionul „Renato Dall"Ara" din…

- GERMANIA U21 - ROMANIA U21 // Simona Halep, 27 de ani, locul 7 in WTA, nu a ramas impasibila in fața performanței de excepție a naționalei U21, care s-a calificat in semifinalele Campionatului European U21 din Italia și San Marino. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019, joi,…

- Echipa nationala de fotbal tineret a Romaniei sustine astazi un nou meci istoric, de mare importanta, la Campionatul European din Italia si San Marino. Tricolorii lui Mirel Radoi intalnesc Franta, in ultima partida din grupa C, iar romanii sunt la un pas de calificarea in semifinale. De la ora 22.00…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei sustine vineri, 21 iunie, al doilea meci din grupa C a Campionatului European din Italia si San Marino. De la ora 19.30, in direct la TVR1, la Cesena in Italia , selectionata condusa de Mirel Radoi, din care fac parte zece actuali sau fosti jucatori ai FC Viitorul,…

- Nationala de fotbal a Romaniei a debutat cu o victorie entuziasmanta la Campionatul European de tineret, desfasurat in Italia si San Marino, formatia noastra impunandu-se, cu 4-1, in disputa cu echipa similara a Croatiei.

- Nationala de fotbal-tineret a Romaniei debuteaza, astazi, la turneul final al Campionatului European U21 din Italia si San Marino, competitie care se desfasoara in perioada 16 - 30 iunie. Tricolorii isi doresc un start victorios, insa misiunea a devenit si mai dificila, dupa ce unul dintre jucatorii…

- Selectionerul reprezentativei under 21, Mirel Radoi, a anuntat, vineri, numele a 33 fotbalisti dintre care ii va alege pe cei 23 pentru Campionatul European de tineret gazduit de Italia si San Marino, relateaza News.ro.Citește și: Naomi Osaka s-a retras de la turneul de la Roma Lotul…