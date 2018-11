Roger Waters, membru fondator al legendarei formatii rock Pink Floyd, a declarat in timpul unui concert sustinut marti in Santiago de Chile ca premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, duce ''o politica de suprematie, rasista'' fata de palestinieni, relateaza miercuri AFP. "Stim cu totii ca viata in Teritoriile palestiniene este insuportabila", a declarat artistul britanic inainte de a compara ceea ce se intampla in Gaza si in Cisiordania cu regimul de apartheid in Africa de Sud. "Nu sunt antisemit", a subliniat el ulterior. Centrul Simon Wiesenthal a trimis o scrisoare in Argentina…