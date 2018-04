Stiri pe aceeasi tema

- Tendinta de scadere a vanzarilor de autoturisme echipate cu motoare diesel in Germania s-a agravat in martie, prima luna care a urmat dupa ce un tribunal german a decis ca autoritatile locale pot interzice accesul vehiculelor diesel mai vechi, transmite Reuters.

- Cateva marci auto au anuntat ca scot din productie modele care, cu ceva ani in urma, s-ar fi vandut ca pe banda. Motivul acestei decizii? Vanzarile din ce in ce mai scazute. Nu poti sa construiesti un automobil in speranta ca cineva poate il va cumpara sau bazandu-te pe ideea ca exista cativa clienti…

- Vanzarile de mașini electrice și hibrizi din Europa au crescut cu 39% in februarie, in comparație cu aceeași perioada de anul trecut. Renault Zoe a devenit liderul clasamentului, dupa ce a detronat Volkswagen e-Golf, iar pe locul trei s-a situat BMW i3.

- Volkswagen a anuntat ca va achizitiona automobilele diesel noi sau pe cele aproape noi, afectate de interzicerea masinilor pe motorina (diesel) din orasele germane care ar putea aplica astfel de masuri pentru a reduce poluarea, potrivit BBC.

- Problema automobilelor cu motoare diesel este raspandita la nivel mondial. Cateva tari au adoptat regula interzicerii diesel-ului, iar cateva orasele din Germania au luat aceeasi decizie, chiar daca stim ca Volkswagen este mai renumit in Germania pentru diesel decat pentru benzina.

- Producatorul auto german Volkswagen AG a anuntat joi ca va rascumpara noile automobile diesel, daca orasele germane vor introduce restrictii de circulatie pentru acest gen de autovehicule, in dorinta de a-i linisti pe potentialii cumparatori si a pune capat tendintei de

- Mai multe state europene, in frunte cu Germania, exporta anual sute de mii de masini vechi cu motor diesel. Acestea ajung in tari precum Romania, Albania, Cehia sau Kosovo, potrivit Deutsche Welle. „Nu avem taxe de poluare pentru masini, lucru care face Romania un paradis pentru masinile…

- Atentia pe care o acorda producatorul german Romaniei, in ceea ce priveste noul Touareg, nu este intamplatoare. Tara noastra s-a aflat anul trecut pe locul al treilea in Europa in clasamentul vanzarilor SUV-ului german, dupa Germania si Marea Britanie. Noua generatie Touareg pastreaza izul estetic inspirat…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Szijjarto Peter, a declarat, joi, la Targu-Mures, ca un milion de euro s-a investit in studii de fezabilitate pentru dezvoltarea unei linii de cale ferata de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta,transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Perchezitii intr-o ancheta privind folosirea de softuri ilegale pentru manipularea emisiilor poluante la motoare diesel au avut loc marti in sedii ale companiei auto BMW din orasul german Munchen si din Austria, informeaza publicatia Suddeutsche Zeitung.

- Primarul Parisului vrea sa introduca transportul public gratuit pentru a reduce poluarea aerului insa se confrunta cu opozitia sefului autoritatii regionale pentru transport care sustine ca o astfel de idee ii va prejudicia pe contribuabili. Edilul Parisului, Anne Hidalgo, si-a anuntat luni…

- Cei doi lideri s-au exprimat pe rand in fata presei, amandoi insistand asupra necesitatii de a gasi solutii la provocarile multiple cu care se confrunta Europa: criza migratorie, ascensiunea formatiunilor eurosceptice in cadrul Uniunii, tensiunile diplomatice internationale si reforma institutiilor…

- Peste 73% din mașinile second-hand aduse de romani din Germania sunt echipate cu motoare diesel, iar aproximativ 3 sferturi din acestea sunt mai vechi de 8 ani, fiind, in cele mai multe cazuri, dotate cu motoare cel mult EURO 4 sau mai poluante. Situația poate fi considerata alarmanta pentru autoritați,…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Europa (UE plus tarile EFTA) a inregistrat o crestere de 24,1% in luna februarie 2018, comparativ cu februarie 2017, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). De asemenea, ACEA informează că piaţa…

- Profitul record inregistrat de grupul auto german Volkswagen in 2017 a dus la majorarea cu aproape 40% a pachetului salarial acordat directorului general Matthias Mueller, pana la 10,4 milioane de euro, a informat marti cel mai mare constructor auto din Europa. Salariul si primele acordate…

- Ca tendinta, grupul austriac se bazeaza pe cresterea cereii de gaze naturale la nivel european, mai ales in contextul tranzitiei de la carbuni spre tehnologii mai curate in productia de energie. "In acest context, scopul OMV este de a deveni un jucator important din Nord-Vestul pana in Sud-Estul Europei.…

- Vanzarile de mașini electrice și hibrizi din Europa au crescut cu 36% in ianuarie, in comparație cu aceeași perioada de anul trecut. Volkswagen e-Golf a fost cel mai cautat model de catre clienți, fiind urmat la mica distanța de Renault Zoe și BMW i3.

- Primarul Romei, Virginia Raggi, a anuntat ca automobilele diesel nu vor mai avea acces prin centrul capitalei italiene incepand din 2024. Virginia Raggi a facut acest anunt luni intr-un discurs tinut la Ciudad de Mexico, in fata femeilor primar reunite in cadrul unei initiative denumite 'Women4Climate'…

- Fiat Chrysler va renunta la motoarele diesel pentru toate vehiculele de pasageri pana in 2022, dupa ce cererea s-a prabusit in urma scandalurilor in care au fost implicate motoarele de tip diesel, potrivit Financial Times. In cadrul unui plan pe patru ani care va fi anuntat public pe data…

- Producatorul auto Volkswagen a acceptat sa majoreze cu 4,3% salariile a peste 120.000 de angajati din Germania, incepand cu luna mai, a anuntat, miercuri, IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, transmit MarketWatch si Reuters. Acordul este similar celui obtinut luna aceasta de IG Metall…

- Autoritatile din SUA investigheaza Daimler, producatorul Mercedes, dupa ce au gasit un software instalat pe masinile acestora care ar fi putut sa ajute trecerea testelor pentru determinarea emisiilor de noxe la motoarele diesel, scrie Reuters care citeaza o publicatie germana a carei sursa sunt…

- Autoritatea Federala de Transport din Germania (KBA) a anunțat ca analizeaza posibila audiere a oficialilor Daimler in urma unor suspiciuni potrivit carora constructorul ar fi folosit un dispozitiv pentru manipularea emisiilor pe circa 1.000 de modele Mercedes Vito.

- Perchezitii la sediul principal Audi, in scandalul Dieselgate. Ar fi vizate 14 persoane care, insa, nu mai lucreaza in acest moment pentru companie. Au fost din nou perchezitii la sediul principal Audi si la una dintre unitatile sale de productie din Germania, in scandalul Dieselgate. Procurorii au…

- Inmatricularile de autoturisme Dacia noi, in Franta, au inregistrat in ianuarie o crestere de 14,3% in ritm anual, la 9.888 unitati, arata datele publicate de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA), preluate de Agerpres. Livrările principalelor grupuri franceze, PSA Peugeot Citroen…

- Producatorii auto au condamnat experimentele care au expus oamenii la emisii de fum de motorina, promitand sa investigheze testele a caror divulgare ameninta sa deschida o noua etapa a controversei privind emisiile care au afectat industria in 2015. Studiul a fost sustinut de un grup fondat de Volkswagen…

- Mai multe companii auto din Germania sunt acuzate in presa straina ca au folosit oameni si maimute pentru a testa efectele inhalarii gazelor de esapament. Volkswagen, BMW si Daimler sunt acuzate ca ar fi folosit 25 de tineri ca sa inhaleze, ore la rand, gaze de esapament. Experimente similare ar fi…

- Presa germana scrie ca testele abominabile, cum le-au numit oficialii germani, au fost facute de o asociație finanțata de Volkswagen, Daimler și BMW. Nu e clar in acest moment daca marii constructori auto știau ca testele se fac pe oameni și maimuțe. Experimentul pe maimuțe a avut loc in statul…

- Trei mari grupuri auto germane sunt intens criticate pentru ca au finantat teste in care au folosit maimute care inhalau gaze de la masini diesel, scrie The New York Times. Testele s-au petrecut in 2014 si totul a iesit la iveala dupa un episod dintr-un serial de pe Netflix in care erau prezentate aceste…

- Fotocredit: Audi Audi este nevoita sa recheme in service alte circa 127.000 de mașini diesel EURO 6, la cererea expresa a KBA (Autoritatea Federala pentru Transporturi din Germania). Problema ține din nou de utilizarea software-ului ce dezactiveaza sistemele de filtrare a oxidului de azot in condiții…

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, potrivit cifrelor publicate de Asociatia berarilor germani, care a dat vina pe acest declin pe vremea umeda din timpul verii, care a dus la scaderea vizitelor la berarii, informeaza DPA. Asociatia estimeaza ca pe ansamblul…

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce furtuna Friederike a lovit joi Europa, perturband traficul in Belgia, Italia, Olanda, Marea Britanie, Turcia si Germania, informeaza DPA. In...

- Vanzarile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au depasit, anul trecut, pragul de 15 milioane de unitati pentru prima data dupa 2007, a anuntat miercuri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informeaza DPA, transmite AGERPRES . Un numar de aproximativ 15,1 milioane de autoturisme…

- ♦ Anul trecut au fost inmatriculate 472.800 de autoturisme Dacia la nivel european (UE A Elvetia, Norvegia, Islanda si Liechtenstein), in crestere cu 12,1%. Numarul de autoturisme noi in­ma­triculate a crescut anul trecut in Ro­mania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate a crescut anul trecut in Romania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala plasandu-se pe locul 17 in UE, potrivit datelor ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din…

- Volkswagen a vandut 6.23 milioane de mașini in 2017, dintre care peste jumatate in China. Europa este singura regiune in care constructorul a consemnat o scadere a vanzarilor, iar in Germania declinul a fost de aproape 5%.

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, potrivit unui comunicat al companiei. Pe de altă parte, în România constructorul…

- Argentinianul Lionel Messi, starul echipei FC Barcelona, a marcat duminica seara cel de-al 366-lea sau gol in prima liga spaniola de fotbal, depasind cu aceasta ocazie recordul legendarului atacant german Gerd Muller, informeaza presa sportiva internationala.Muller, autorul a 365 de goluri…

- Aceasta decizie vine dupa ce vanzarile de modelele pe benzina si GPL au crescut in timp ce vanzarile motoarelor diesel se afla intr-o continua scadere. Pentru a merge cu acest trend Toyota a decis ca toate masinile sale vandute in Italia sa nu mai poate sa fie comercializate cu motoarizari…

- Vanzarile de autoturisme noi in Germania au crescut cu 2,7% anul trecut, la 3,44 milioane de vehicule, in timp ce Dacia a raportat un avans de 27,6%, la 62.678 vehicule, arata Autoritatea Federala din domeniul Transporturilor (KBA), citata de Agerpres. ...

- Vanzarile de autoturisme noi in Germania au crescut cu 2,7% anul trecut, la 3,44 milioane de vehicule, in timp ce Dacia a raportat un avans de 27,6%, la 62.678 vehicule, arata datele Autoritatii Federale din domeniul Transporturilor (KBA).

- Fotocredit: Volkswagen Vanzarile de mașini diesel noi pe piața din Germania au scazut cu 13 procente in 2017, scandalul Dieselgate și interminabilele discuții legate de emisiile reale de noxe determinand clienții sa se indrepte spre motorizarile pe benzina, hibride sau electrice. Astfel, conform…