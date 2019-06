Ministrul britanic de externe, Jeremy Hunt, a afirmat vineri ca este "aproape sigur" ca Iranul se afla in spatele atacurilor din ajun a doua petroliere in Marea Oman, in pofida dezmintirilor Teheranului, si a lansat un apel Republicii Islamice sa inceteze orice "activitate destabilizatoare", transmite AFP.



"Condamn atacurile de ieri (joi) impotriva a doua nave in Golful Oman. Evaluarea noastra ne duce la concluzia ca responsabilitatea atacurilor revine aproape sigur Iranului", a declarat seful diplomatiei britanice intr-un comunicat, mergand pe urmele presedintelui american, Donald…