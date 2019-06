Pentru Julio Iglesias, cariera sa muzicală de 50 de ani este ''un miracol'' La 75 de ani, Julio Iglesias nu mai poate alerga sau juca fotbal, dar poate trai in continuare din cantat, dupa o cariera spectaculoasa de 50 de ani, noteaza Reuters. Duminica, la Anvers, legendarul artist spaniol va incepe partea europeana a turneului sau aniversar, dupa ce, in luna mai, el a adaugat un premiu Grammy pentru intreaga cariera bogatului sau palmares international. Cu mult inainte de sosirea pe scena pop a portoricanului Ricky Martin in urma cu 20 de ani sau de mai recenta senzatie globala "Despacito", in 2017, Iglesias transforma in hituri in anii 80 melodii precum "Begin the Beguine"… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul spaniol Julio Iglesias a primit un premiu onorific Grammy in semn de recunoastere pentru intreaga sa cariera acordat la o gala organizata sambata seara de Academia Nationala a Artelor si Stiintelor de Inregistrari din SUA, relateaza EFE. Julio Iglesias, unul dintre artistii hispanici cei…

- Cantaretul spaniol Julio Iglesias a primit un premiu onorific Grammy in semn de recunoastere pentru intreaga sa cariera acordat la o gala organizata sambata seara de Academia Nationala a Artelor si Stiintelor de Inregistrari din SUA, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Julio Iglesias, unul dintre…

- Serviciile de streaming genereaza aproape jumatate din incasarile din industria muzicala globala, potrivit unui raport facut public de International Federation of the Phonographic Industry, informeaza Reuters.

- Nipsey Hussle, in varsta de 33 de ani, pe numele real Ermias Asghedom, a fost impuscat de mai multe ori, duminica dupa-amiaza, in fata magazinului sau, Marathon Clothing, din sudul Los Angeles. Alte doua persoane au fost ranite in urma impuscaturilor, a precizat politia. O persoana a sunat…

- Rapperul Nipsey Hussle, nominalizat la Grammy, a fost impuscat mortal, duminica, in fata magazinului sau de imbracaminte din sudul Los Angeles-ului, conform media americane citate de Reuters si AFP. Alte doua persoane au fost ranite in urma impuscaturilor din fata magazinului Marathon…

- Actrita Rita Moreno va fi recompensata cu premiul Peabody pentru intreaga cariera in cadrul unei ceremonii care va avea loc pe 18 mai, la New York, anunta The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.Peabody Awards recompenseaza programe de televiziune si de radio, podcast-uri si alte produse…

- In prezent este una dintre cele mai vizualizate artiste de pe Youtube, fiind considerata „Regina Youtube-ului”, și una dintre cele mai solicitate prezențe la evenimente, dar nimeni nu știe ca indragita Carmen de la Salciua a pornit de jos! Citește și: Drama neștiuta a lui Carmen de la Salciua: „In fiecare…