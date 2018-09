Stiri pe aceeasi tema

- Ela Craciun se pregatește pentru a aduce pe lume cel de-al treilea copil, și de aceasta data apeland la nașterea naturala. Vedeta TV incurajeaza femeile sa aleaga aceasta varianta, in condițiile in care primesc acceptul medicului in acest sens....

- Mai multe persoane au fost ranite joi de gloante in urma unui incident armat produs intr-o banca din Cincinnati, in statul american Ohio, au anuntat media locale, citate de France Presse. Politia din...

- Nasterea a avut loc la sfarsitul lunii iulie la Spitalul Isis din Constanta. Femeia a dorit sa nasca natural, desi avea doua operatii de cazariana. In timpul nasterii, au aparut complicatii, femeia suferind o ruptura uterina. Bebelusul a murit chiar in ziua in care a venit pe lume,…

- Un suspect a fost arestat in urma incidentului armat in care cel putin patru persoane au fost ucise la Fredericton, capitala provinciei New Brunswick din estul Canadei, a anuntat politia locala. Printre cele patru victime se afla si doi politisti, a precizat sursa citata. Zona unde a avut loc incidentul…

- Politia din Toronto a anuntat luni ca l-a identificat pe barbatul de 29 de ani care a ucis doua persoane duminica intr-un atac armat, inainte de fi el insusi impuscat mortal intr-un schimb de focuri cu...

- Cel putin 11 persoane, printre care si doi politisti, au murit in Nicaragua, in urma unui atac armat al guvernului, ce a avut loc in orasele Diriamba si Jinopete, din regiunea Pacifico, a informat Centrul pentru Drepturile Omului din Nicaragua (Cenidh), preluat de El Mundo.

- In Romania mor, anual, 1.500 de copii cu varste mai mici de un an. Alti 2.000 au mai putin de cinci ani. Sunt cifrele care mentin tara noastra pe primul loc in clasamentul mortalitatii infantile din Europa. Cele mai multe cazuri de deces sunt in zonele rurale.

- Arabia Saudita, singura țara din lume care le interzice femeilor sa conduca mașini, va ridica duminca interdicția, insa lucrurile sunt departe de a fi perfecte. Cele cateva femei activiste care au avut curajul sa se urce la volan in trecut, fie sunt in inchisoare, fie in exil, iar o teama exista ca…