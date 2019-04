Pentru elevi, ultima săptămână de cursuri înainte de vacanţa de Paşte Elevii intra de sambata, 20 aprilie, in vacanța de primavara, de doua saptamani, programata de Ministerul Educației in perioada 20 aprilie – 5 mai 2019. Astfel, elevii vor fi liberi de Sarbatorile de Paști și de 1 Mai. Semestrul al doilea va dura pana pe 14 iunie 2019, iar vacanța de vara va incepe pe 15 iunie, potrivit Hotnews. Singurii elevi din Romania care vor avea o saptamana de vacanța in plus sunt cei din municipiul Sibiu, care vor sta acasa și in perioada 6 – 10 mai, pentru ca școlile din Sibiu sunt inchise cu ocazia summitului european gazduit de oraș. Anul scolar 2018-2019 are in total… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

