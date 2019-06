Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Orașenesc Buhuși se pregatește sa organizeze o manifestare medicala de amploare, reunita sub denumirea de „Rolul spitalelor municipale, orașenești, mono-specialitate, in imbunatațirea calitații actului medical, prezent și perspective.” Evenimentul va avea loc in zilele de 31 mai – 1 iunie și…

- "Peste o mie de infecti intraspitalicești", raportate in primele luni Spital în România. Arhiva Foto: Ioan Suciu. Peste o mie de infectii asociate asistentei medicale au fost raportate în primele patru luni ale anului, în 69 de spitale din tara, dublu fata de aceeasi perioada…

- Peste 1000 de infecții asociate asistenței medicale (IAAM ) au fost raportate in primele 4 luni ale anului 2019, de catre 69 de spitale din intreaga țara. Asta inseamna ca numarul acestor infecții recunoscute și raportate aproape s-a dublat, fața de aceeași perioada a anului 2018. Numarul…

- Un factor important care contribuie la o viața sanatoasa și frumoasa este educația! Educația pentru sanatate și modul de a ne hrani sanatos. Ieri, la Școala Gimnaziala Letea Veche, elevii clasei a II-a A , coordonați de prof. pentru inv.primar Dorina Ciudin, au derulat Proiectul „Bucataria bunicii –…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, va propune Autoritatii Nationale pentru Management al Calitatii in Sanatate retragerea acreditarii Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti si Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu, pe care le-a controlat saptamana trecuta.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni ca va propune Autoritatii Nationale pentru Management al Calitatii in Sanatate retragerea acreditarii spitalelor controlate saptamana trecuta – Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti si Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu, scrie Agerpres. ...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni ca va propune Autoritatii Nationale pentru Management al Calitatii in Sanatate retragerea acreditarii spitalelor controlate saptamana trecuta -...