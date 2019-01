Trump, care a publicat in mod repetat mesaje pe Twitter in care a laudat cresterea actiunilor, a spus ca Rezerva Federala (Fed) ar trebui sa contribuie la stabilitatea pietelor. ”Am avut o mica defectiune pe piata de capital, luna trecuta. Si se va rezolva dupa ce vor fi solutionate problemele comerciale si dupa ce se vor mai intampla cateva lucruri”, a spus Trump reporterilor, la o sedinta a cabinetului sau. ”Avem nevoie de un pic de ajutor din partea Fed...dar vom fi bine. Acordurile comerciale vor avea loc”, a adaugat ulterior.



