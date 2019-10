Pentru colegii lor, se mobilizează EXEMPLAR - Polițiștii au reținut mai mulți tineri bănuiți că au tăiat cauciucurile unui agent Mobilizare de excepție a polițiștilor pentru depistarea unor tineri care au taiat cauciucurile unui polițist care a amendat un consilier al unui deputat. Urmare a ieșirii in care l-a amenințat pe omul legii, consilierul a fost concediar. Acum, polițistul s-a ales cu cauciucurile taiate, iar colegii lui s-au mobilizat exemplar, asta chiar daca pentru unii cetațeni aflați in situații similare. cercetarile dureaza luni intregi și nu se finalizeaza cu vreun rezultat. Inca un tanar de 18 ani, banuit ca a taiat roțile unui polițist din Prahova a fost reținut, iar un alt tanar este cercetat pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

