Pentru cei de peste 25 de ani, pasapoartele ar putea sa fie valabile 10 ani - proiect

- Juriul, care va anunța vineri semifinaliștii Eurovision Romania 2018, este compus din: Marian Ionescu, Ilinca Bacila, Nicu Patoi, Liliana Stefan si Viorel Gavrila. Marian Ionescu, Ilinca Bacila, Nicu Patoi, Liliana Stefan si Viorel Gavrila sunt juratii care vor alege, la aceasta editie a Selectiei Nationale,…

- In Timișoara a fost prezentat acest concept de Family Pass, mai ales ca urbea de pe Bega va deveni Capitala Culturala Europeana in 2021. Este vorba despre un card dedicat familiilor, care pot avea diverse reduceri la hoteluri, muzee, obiective turistice, diferite spectacole sau diverse activitați…

- Volumul de date ce pot fi consumate in roaming in Uniunea Europeana si Spatiul Economic European (UE/SEE) fara taxe suplimentare va creste cu 22%, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, precizeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si…

- De la 1 ianuarie 2018 creste volumul de date ce pot fi consumate in roaming fara taxe suplimentare, transmite Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Potrivit ANCOM, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de…

- Volumul de date ce pot fi consumate in roaming in Uniunea Europeana si Spatiul Economic European (UE/SEE) fara taxe suplimentare va creste cu 22%, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, precizeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si…

- "Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania a luat nota de noul pas facut in directia imbunatatirii cadrului general de functionare a pietei de servicii turistice odata cu adoptarea reglementarilor care privesc garantarea pachetelor de servicii turistice - Legea privind…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) pune la dispozitia cetatenilor romani care se deplaseaza in strainatate pana la finalul anului "Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile de iarna 2017", material care contine recomandari utile in cazul calatoriilor in afara granitelor Romaniei, precum si un set de…

- Selectia Nationala Eurovision Romania a atras 72 de piese in cursa pentru un bilet pentru scena din Lisabona Feli, Jukebox, MIHAI, Alex Florea, Eduard Santha sau Xandra, dar si compozitori din strainatate - Suedia, Belgia, Italia, Spania si Republica Moldova, pe lista concurentilor din acest an Editia…

- Intrand in Sala Tronului a Palatului Regal, Regina Sofia si Regele Juan Carlos I i-au salutat mai intai pe membrii Casei Regale a Romaniei, prezentandu-le condoleante, dupa care s-au indreptat catre sicriul Regelui Mihai I, in dreptul caruia au tinut un moment de reculegere. Mii de persoane…

- Polonia, Ungaria și Cehia nu intenționeaza sa treaca la moneda unica europeana. Anunțul a fost facut de catre o sursa la Bruxelles in ajunul Summitului liderilor țarilor Uniunii Europene pentru dezbaterea situației in spațiul comunitar, preconizat pentru 14-15 decembrie, comunica RIA Novosti. In prezent,…

- „In iunie am spus ca este timpul de a o trezi pe Frumoasa Adormita a Tratatului de la Lisabona: cooperarea structurata permanenta. Sase luni mai tarziu se intampla. Salut pasii facuti astazi de statele membre pentru a fonda o Uniune Europeana a Apararii. Europa nu poate si nu ar trebui sa externalizeze…

- Muzeul Astra din Sibiu va depasi pana la finalul anului pragul de 600.000 turisti, in crestere cu 31% fata de 2016, strainii reprezentand o treime din totalul vizitatorilor (35%), mai ales germani, austrieci si israelieni. O alta tendinta observata este ca multi dintre romanii care…

- Vineri, 8 decembrie, la Chișinau, s-a stins din viața Vladimir Curbet, conducatorul artistic al ansamblului „Joc". Maestrul a dirijat acest colectiv din anul 1958. Anume datorita lui Curbet, „Joc" a devenit renumit pe arena internaționala. Ansamblul „Joc" este unul dintre…

- Doar un mit: Romania, țara asistaților sociali Romania se afla pe ultimul loc in UE dupa ponderea cheltuielilor pentru protecție sociala in PIB, in 2015. Tendința cheltuielilor cu protecția sociala este de scadere in Romania, tendința inversa fața de UE. In Uniunea Europeana, cheltuielile pentru protecția…

- Franta este tara cu cel mai ridicat nivel de fiscalitate din Uniunea Europeana in 2016, urmata de Danemarca si Belgia, potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat. Potrivit datelor Eurostat, raportul dintre veniturile din taxe şi produsul intern brut, adică ponderea ocupată de suma…

- Cele mai multe locuri de munca sunt in Spania, Portugalia si Germania, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate de ANOFM, in Spania sunt disponibile 815 locuri de munca pentru muncitor necalificat pentru cules capsuni, in Portugalia…

- Grupele de la Turul de Elita: Grupa 1: Serbia, Spania (detinatoarea titlului), Ucraina, Cehia Grupa 2: Belgia, Croatia, Suedia, Cipru Grupa 3: Irlanda, Polonia, Georgia, Macedonia Grupa 4: Portugalia, Finlanda, Elvetia, Slovacia Grupa 5: Italia, Islanda, Olanda, Turcia Grupa 6: Franta, Austria, Danemarca,…

- Potrivit ultimului studiu Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2016/17 Women’s Report, la nivel mondial activitatea antreprenoriala a femeilor este in creștere cu 10%, comparativ cu 2014. In Romania aceasta creștere depașește media globala de aproape 14%, in schimb dorința femeilor de a inființa o…

- Cu o recolta de 54,2 milioane de tone, Franta ramane cel mai mare producator de cereale din UE, desi productia a scazut cu 25,4% comparativ cu 2015. Franta este urmata de Germania (45,4 milioane de tone de cereale recoltate), Polonia (29,8 milioane de tone), Spania (24,1 milioane de tone),…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- Productia agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015, statele membre cu cea mai mare productie agricola totala fiind Franta (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) si Germania (52,9 miliarde euro…

- Acestea sunt Belgia (unde microintreprinderile sunt responsabile pentru 46% din totalul exporturilor intra-UE), Malta (37%), Ungaria (26%), Marea Britanie (23%), Romania si Suedia (ambele cu 19%), potrivit datelor publicate marti de Eurostat. La nivel general, Intreprinderile Mici si Mijlocii…

- Pentru a marca Ziua Universala a Copiilor, Uniunea Europeana a publicat cele mai recente date cu privire numarul copiilor expuși riscului de saracie. Potrivit datelor, Romania este in fruntea clasamentului cu aproape jumatate dintre minori fiind expuși riscului de saracie. Romania are cea mai mare rata…

- Delegatia a fost primita de catre secretarul de stat pentru Relatia cu Parlamentul si Relatii Internationale, Daniel Robert Marin, si inspectorul general al Politiei de Frontiera Romane, chestorul general de politie Ioan Buda. Potrivit comunicatului, vizita s-a realizat in contextul campaniei 'Da,…

- EUROSTAT: Peste 15% din populatia Romaniei se ocupa cu agricultura in 2015 Foto: Arhiva. Peste un sfert din populatia României se ocupa cu agricultura în 2015, ceea ce plaseaza tara noastra pe primul loc în Uniunea Europeana, unde media era de 4,4%, arata Eurostat. Acum…

- Daca in ultimii ani țara noastra s-a confruntat cu un puternic fenomen al emigrarii, fenomen care a avut consecințe și asupra invațamantului, acum lucrurile s-au inversat, in sensul ca foarte multe familii, plecate la munca in strainatate, se intorc in țara in special pentru copii. Așa numiții „stranieri”…

- Romania a demonstrat inca o data ca are printre cei mai buni IT-iști din lume. O echipa formata din elevi și studenți a devenit vicecampioana Europei la securitate cibernetica. Romanii urcat pe podium la Campionatul European de Securitate Cibernetica care s-a desfașurat in Malaga , Spania. Competiția…

- Numai in aceasta toamna, Hategan a oficial Brazilia – Anglia, semifinala de Campionat Mondial Under 17 in India, dar si doua jocuri din faza grupelor Champions League (Barcelona – Celtic si Porto-Leipzig). Recent, purtatorul ecusonului FIFA a fost anuntat ca a fost delegat la un meci din barajul…

- Ovidiu Hațegan conduce partida dintre selecționatele Irlandei de Nord și Elveției, care are loc joi, in prima manșa a barajului pentru calificarea la Cupa Mondiala de anul viitor, din Rusia. Asistenți au fost desemnați Octavian Șovre (Oradea) și Sebastian Gheorghe (Suceava), iar arbitru de rezerva a…

- Arbitri asistenți ai lui Ovidiu Hategan vor fi Octavian Șovre și Sebastian Gheorghe, iar arbitru de rezerva a fost delegat Istvan Kovacs. Meciul va avea loc pe 9 noiembrie, de la ora 21,45 (ora Romaniei), pe stadionul Windsor Park din Belfast. Ovidiu Hațegan a mai condus trei meciuri…

- In medie, femeile au caștigat mai puțin decat barbații in toate statele membre ale Uniunii Europene, insa acest decalaj de salarizare variaza, arata datele Eurostat.In 2015, cel mai redus decalaj de salarizare intre femei și barbați se inregistra in Luxemburg și Italia (ambele cu 5,5%),…

- Angajatorii europeni au lansat anunțurile de recrutare prin intermediul rețelei EURES Romania, din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca. Astfel, ofertele vin din: Spania – 814 locuri de munca: 800 muncitor necalificat – cules capșuni, 10 sudor, 3 tehnician, 1 inginer automatizari;…

- Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana atunci cand vine vorba despre proprietatea asupra imobilelor in care locuiesc cetațenii. Potrivit datelor Eurostat, 96% dintre romani sunt proprietari ai imobilelor in care traiesc. Cea mai mare parte a romanilor, 96% potrivit datelor Eurostat, sunt proprietari…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca scoate la concurs 1883 de locuri de munca prin intermediul retelei Eures Romaniam. Anunțurile variaza și cuprind de la muncitori necalificați, pana la ingineri sau asistenți medicali. Conform datelor centralizate de ANOFM, in Spania sunt disponibile…

- Romania a inregistrat, in septembrie, una dintre cele mai mici rate ale somajului, de 5%, sub media de 7,5% a Uniunii Europene, potrivit unui raport al Eurostat publicat marti. Cele mai mici rate ale somajului au fost raportate in Cehia (2,7%), Germania (3,6%), Malta (4,1%), Ungaria (4,2%),…

- In Spania sunt disponibile 814 locuri de munca pentru muncitor necalificat — cules capșuni, 10 pentru sudor, 3 tehnician, 1 inginer automatizari, iar in Portugalia 200 de locuri de munca, toate pentru culegator de zmeura. In Marea Britanie sunt disponibile 185 de locuri de munca, cele mai…

- Anul 2017 a pus în calendar 14 zile libere, pe care specialiștii momondo.ro le-au potrivit în decembrie 2016 astfel încât sa se transforme în 29 de zile de vacanța. Urmatoarele zile libere pe lista sunt strâns legate între ele: 30 noiembrie, Sfântul…

- Romania, printre statele UE cu un deficit bugetar egal sau mai mare de 3% din PIB, in 2016 Potrivit Eurostat, Romania este una dintre cele trei state ale Uniunii Europene care au inregistrat, in 2016, un deficit guvernamental egal sau mai mare de 3% din PIB. România (3,0%), Franta (3,4%)…

- Romania este vicecampioana Europei la saracie: 7,7 milioane de conaționali traiesc la limita subzistenței , ceea ce inseamna 38,8% din total, potrivit Eurostat . Spre comparație, in anul 2008, procentul era de 44,2%, an in care 9,1 milioane de conaționali erau afectați de saracie, mai arata datele oficiului…

- Potrivit FranceAgriMer, acest recul de doua cifre al productiei europene de vin, care va atinge minimul istoric, se datoreaza in principal scaderilor inregistrate in cazul primilor trei mari producatori: Italia (minus 21%), Franta (minus 19%) si Spania (minus 15%). Comisia Europeana estimeaza…

- Saptamana trecuta s-a descoperit o crestere misterioasa a radioactivitatii deasupra Europei centrale, cu particole detectate in tari precum Germania, Italia, Austria, Elvetia si Franta, relateaza Yahoo News.

- La nivelul Uniunii Europene, in 2015, erau aproximativ 90.000 de psihiatri, iar cel mai scazut numar de astfel de specialiști per locuitor se inregistra in Bulgaria, Polonia, Malta, Spania, Romania, Cipru, Portugalia, Slovenia și Cehia, arata datele publicate marți de Oficiul European de Statistica…

- Produsele de Cluj, depasite de importuri. „Nu avem promovare si certificare” Producatorii locali din zona Clujului sunt dezavantajati in fata importatorilor, sustine Felix Arion, managerul Clusterului AgroTransilvania. Acestia se regrupeaza acum pentru a-si certifica produsele agroalimentare ca fiind…

- Un summit al țarilor din sudul Uniunii Europene (UE) prevazut marți in Cipru a fost amanat pentru decembrie din cauza crizei din Catalonia, a anunțat joi președintele cipriot, Nicos Anastasiades, transmite AFP. La acest summit urmau sa participe șefii de stat și de guvern din…

- Prețul energiei electrice din Romania a fost in cel de-al doilea trimestru de 41 de euro pe fiecare MWh, mai mare decat media europeana, de 37 de euro, și peste nivelul inregistrat intr-o serie de state precum Franța, Germania, Olanda, Austria sau Suedia, releva datele DG Energy , directoratul pentru…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna august 2017 au insumat 1693,9 mii, in crestere cu 7,8% fata de cele din luna august 2016. Din numarul total de sosiri, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat in…

- Unul dintre cei mai importanti jokey din lumea trapului mondial – Joseph Verbeek – supranumit „diavolul belgian”, ambasador al Uniunii Europene de Trap in scopul promovarii acestei activitati sportive, vine la Ploiesti, duminica, si poate fi vazut pe Hipodrom concurand in doua curse din reuniunea care…

- Compania Ciserom din Sebeș, cu o istorie de 90 de ani pe piața locala, exporta in prezent 30% din producția de ciorapi in tari precum Germania, Italia, Anglia, Franta, Irlanda și Elvetia. Compania are actualmente 320 de angajați și realizeaza o producție anuala de 10 milioane de perechi de șosete, din…

- Deputatul USR Cluj, Adrian Dohotaru, a facut plângere penala împotriva grupurilor care culeg fructe de padure, acuzându-i de evaziune fiscala. ”Am depus o plângere la DIICOT, unde am semnalat un caz clasic de evaziune fiscala în…