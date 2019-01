Pentru ce folosesc cel mai mult internetul locuitorii din UE Utilizarea internetului a crescut rapid in ultimii ani, de la 57% in 2007 la 73% in 2012.



Cel mai ridicat procent al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 de ani care au folosit internetul in 2018 se inregistra in Danemarca (98%), Luxemburg (97%) si Olanda (95%), iar cel mai scazut in Bulgaria (65%), Romania (71%) si Grecia (72%), potrivit Agerpres.



In principal, internetul a fost utilizat pentru a trimite/primi e-mailuri (73%), pentru a gasi informatii despre bunuri si servicii (70%), pentru a urmari continut video de la servicii comerciale (57%), pentru a participa

