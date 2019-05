Stiri pe aceeasi tema

- Patruzeci si unu de persoane au murit dupa ce un avion de pasageri al companiei Aeroflot a efectuat o aterizare de urgenta si a luat foc pe aeroportul Sheremetyevo din Moscova. La bord se aflau 78 de persoane, inclusiv membri ai echipajului.

- Este alerta astazi pe Aeroportul Baneasa din Bucuresti.Potrivit unor informatii ale RomaniaTV, un avion ar fi fost cuprins de flacari.Sursa citata transmite ca pilotul ar fi reusit sa se salveze.Nimeni nu a fost ranit. Potrivit unui mesaj transmis pe Facebook de Adelin Petrisor un avion al Scolii Superioare…