- Un dealer de automobile din Londra este dat in judecata de un magnat, dupa ce afaceristul a cumparat o mașina sport.Potrivit Daily Mail, multi-milionarul turc Tufan Kalman a spus in febriarie 2017 ca a platit 3.

- Ed Sheeran a inceput anul in forța. Dupa ce a anunțat ca s-a logodit cu Cherry Seaborn, prietena lui din copilarie, a trecut la pasul urmator, construirea cuibușorului de nebunii. Starul pop a cumparat 4 case alaturate in satul Suffolk, una dintre cele mai pitorești zone a Regatului Unit. Locația cuprinde…

- Ed Sheeran a inregistrat deja o serie de piese cu trupa de drum&base Rudimental de care vom auzi mai multe in perioada urmatoare. “Noul album va fi o noua direcție emoționanta pentru noi”, au transmis cei de la Rudimental, reveniți din nou pe val dupa ce au lansat piesa “These Days” acum trei zile.…

- Primul tablou, pictat de renumitul artist, John Singer Sargent, ne arata cațiva soldați britanici, care sunt orbiți din cauza expunerii la gaze. Este considerata una dintre cele mai importante lucrari legate de razaboi. Despre pictura Gassed, New York Times spune ca este "Monumentala", in timp ce Daily…

- Eminem revine pe primul loc in clasamentul Official Singles Chart Top 100 din Marea Britanie. Rapperul a dat lovitura cu single-ul ”River”, un featuring cu Ed Sheeran! Piesa lui Eminem a furat primul loc chiar de la britanicul Ed Sheeran care se afla de 6 saptamani pe primul loc cu super hitul ”Perfect”.…

- „A different way ”– single-ul lansat in toamna de DJ Snake cu Lauv suna super taree! Ed Sheeran și-a bagat și el codița in compunerea piesei. „A different Way” e de pe albumul „Encore” al lui DJ Snake și mai apare și in dimineața asta ca bombonica pentru urechi la Ear Candy, in Virgin Tonic.... View…

- Derek McLennan, un barbat din Scotia, se plimba cu detectorul de metale pe campurile din jurul casei. Auzise de la istorici ca in acea zona ar fi ascunse comori sub pamant. Nu a durat mult si intrumentul a inceput sa bipaie. Si-a dat seama ca a gasit ceva.

- Un barbat a fost filmat in timp ce iși arunca copilul nou-nascut la tomberon din orașul chinez Xuanwei. Bebelușul a fost salvat de o femeie in varsta care l-a dus la spital unde i s-a oferit ingrijire medicala, scrie The Mirror. Tatal nemilos a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce lasa…

- Cantaretul si compozitorul englez Ed Sheeran s-a logodit inainte de Anul Nou cu iubita lui, Cherry Seaborn, o prietena din copilarie, a anuntat artistul. „M-am logodit chiar inainte de Anul Nou. Suntem foarte fericiti si indragostiti, iar pisicile noastre sunt incantate, de asemenea”, a scris…

- O varietate de ceapa persana ar putea avea un impact major in lupta impotriva rezistentei la antibiotice cu care sunt diagnosticati anumiti pacienti care sufera de tuberculoza, potrivit unui studiu realizat recent in Marea Britanie, informeaza Press Association. Proprietatile antibacteriene…

- Lantul de supermarket-uri Aldi din Marea Britanie le ofera absolventilor promitatori un salariu de pornire de 44.000 lire sterline (49.500 euro) pe an, in cea mai noua campanie de recrutare a companiei germane. Pe langa salariile mari, Aldi le va oferi angajatilor tineri masini de serviciu…

- Ed Sheeran tocmai ce a fost lovit de o veste nu prea placuta. Doi compozitori australieni au intentat un proces impotriva cantarețului de origine britanica. Se pare ca superstarul nu doar ca a furat o idee, ci și-a insușit linia melodica, copiind nota cu nota piesa intitulata “When I found you”, interpretata…

- In caz ca nu ai gustat inca suficient din noua Taylor Swift, artista tocmai a lansat videoclipul pentru piesa ”End Game” pe care o canta impreuna cu Ed Sheeran și rapper-ul Future. Single-ul este extras de pe albumul ”Reputation”, declarat cel mai bine vandut material pop al unui artist in 2017. O trupa…

- James Grear are 20 de ani si este nascut în Bristol, în Marea Britanie. Împreuna cu un prieten, Henry, a pus bazele The Coin Supplier, dupa ce a vazut ca monedele rare se vând pe bani frumosi. Firma care a fost înfiintata în ianuarie 2017 a ajuns deja la câstiguri…

- Cantarețul britanic Ed Sheeran continua sa domine topurile muzicale din Marea Britanie și in prima saptamana a noului an. Ed e pe locul 1 atat in clasamentul albumelor, cat și in ierarhia single-urilor. Cel mai nou album, “Divide”, e inca no.1, iar piesa “Perfect” ocupa pentru a cincea oara locul 1.…

- O femeie din Marea Britanie a murit dupa niște zgarieturi ciudate aparute pe corp. Aceasta le-a observat, insa nu le-a luat in seama, iar la o luna dupa, femeia a murit. Dupa ceva timp a cautat pe internet raspunsul la problema ei, insa raspunsurile primite au amuzat-o complet, informeaza Daily Mail. …

- Jurnalista Rachel Johnson, sora ministrului britanic de Externe, Boris Johnson, este prima celebritate anuntata ca va participa la emisiunea „Celebrity Big Brother” care va fi dedicata femeilor, potrivit BBC.In varsta de 52 de ani, ea este fiica politicianului si scriitorului Stanley Johnson,…

- Am inceput sa numaram zilele pana la nunta regala din Marea Britanie de anul viitor, pentru ca suntem atat de bucuroși sa vedem un cuplu regal format din Meghan Markle și Prințul Harry. La Palatul Buckingham au inceput deja pregatirile pentru evenimentul anului 2018. Publicația TMZ.com a reușit sa puna…

- UPDATEUn barbat a fost arestat luni, dupa ce a incercat sa treaca cu un vehicul printr-un punct de control de la o baza aeriana britanica folosita de catre Fortele aeriene americane, in Suffolk, relateaza BBC News. Baza aeriana a Fortelor Aeriene Regale (RAF) Mildenhall a fost inchisa…

- Alerta de securitate la o baza a forțelor aeriene americane din Marea Britanie. Un barbat a fost arestat, dupa ce a incercat sa treaca cu un vehicul de un punct de control. Poliția a anunțat ca este vorba despre un „incident important” de securitate, relateaza BBC News. Baza din Suffolk a fost inchisa…

- Un incident de securitate a avut loc luni dupa-amiaza intr-o baza aeriana americana din sudul Marii Britanii, un suspect fiind retinut, anunta surse citate de presa britanica. Incidentul s-a produs la intrarea in Baza aeriana Mildenhall, situata in regiunea Suffolk, in sudul Marii Britanii,…

- In fiecare an, regina Elisabeta a II-a le ofera un cadou de Craciun celor aproximativ 1.500 de angagați. Acest cadou poate fi considerat cel puțin surprinzator, avand in vedere ca vine din partea suveranei. Potrivit The Independent, cei aproximativ 1.500 de angajați ai Casei regale britanie vor primi…

- Un chirurg din Marea Britanie a recunoscut ca și-a gravat inițialele pe ficații unor pacienți utilizand un laser, fara consimțamantul acestora. Simon Bramhall a fost dat in judecata și a pledat vinovat in fața instanței pentru ultraj și vatamare, asta dupa ce a gravat “SB” pe ficații unor pacienți aflați…

- Eminem le face un cadou fanilor fix inainte de sarbatori și lanseaza albumul “Revival” dupa patru ani de așteptare și luni intregi de teasing. Slim Shady a colaborat pentru al noualea albumd e studio cu Beyonce, Ed Sheeran, Alicia Keys, Kehlani, Pink, X Ambassadors și Skylar Grey. “Revival” are 19 melodii…

- Un român a reușit sa cucereasca o celebritate din Marea Britanie. Este vorba de fostul jurat de la „Britain's Got Talent” și prezentatorul showului matinal „Good Morning Britain”, Piers Morgan. Acesta a fost impresionat de un barbat pe care l-a auzit cântând…

- O familie britanica impodobește același pom de Craciun de 97 de ani și spun ca acesta ar fi cel mai vechi pom din Marea Britanie, scrie Daily Mail. Pomul de Craciun, care a fost cumparat in 1920, a fost impodobit an de an de cinci generații ale aceleiași familii și spun ca peste trei ani, cand va implini…

- Ziua Internaționala a Maimuțelor Ziua Castanelor Coapte Au trecut 99 de ani de cand, in aceasta zi, femeile din Marea Britanie au avut drept de vot la alegerile generale – 1918 A trecut un an de cand s-a desființat FC RAPID București Eminem lanseaza azi album – ”REVIVAL” – piese cu P!nk, Ed Sheeran,…

- Daca ești fan adevarat, probabil știi deja ca Dua Lipa a cantat aseara la balul Jingle Bell, un mare eveniment organizat in Marea Britanie. Și pe langa performance-ul ei uluitor, ca de fiecare data, Dua și-a lasat fanii cu gura cascata dupa ce a aparut pe covorul roșu in sutien. Toata lumea inceput…

- In aceasta perioada, mulți parinți incearca sa pregateasca un Craciun perfect pentru copii. Doi britanici insa trec prin momente extrem de triste, dupa ce au aflat ca fetița lor in varsta de trei ani are o tumoare la creier. „Am auzit melodia ei preferata la radio și m-am gandit ca am putea sa o punem…

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii a inaugurat cea mai mare nava militara din istoria țarii, portavionul HMS Queen Elizabeth, scrie Daily Mail. Regina, prințesa Anne Lordul Amiral Sir Philip Jones, au participat, joi, la ceremonia de inaugurare a navei alaturi de 3700 de persoane din Portsmouth,…

- A fost un an bun pentru Ed Sheeran. Artistul britanic a dominat masiv celebrul serviciu de streaming Spotify in 2017. Piesele lui Ed de pe albumul “Divide” au fost ascultate de peste 3,1 miliarde de ori in intreaga lume. Poate cea mai cunoscuta și populara piesa semnata de Ed Sheeran e “Shape of You”,…

- Putina lume stie insa ca tamaia este folosita ca leac pentru diverse boli de mii de ani si ca este facuta din rasina unui arbust numit Boswellia. Daca ai probleme cu plamanii, ia cate o bobita de tamaie dimineata, pe stomacul gol, timp de o saptamana. Poti scapa astfel de astm, bronsite si…

- Daca inca nu simți magia sarbatorilor de iarna și inca n-ai vazut zapada, macar sa te bucuri de bucuria altuia. Un videoclip cu un caine din York, Marea Britanie, a devenit viral pe internet. De ce? Pentru ca patrupedul se bucura ca un copil de prima zapada. Il cheama Truffle iar stapana lui, Jo Ellery,...…

- Daca și tu așteptai de mult vestea asta, ei bine, a venit! Ed Sheeran și Beyonce și-au unit forțele și s-au conectat pentru un remix al single-ului “Perfect” de pe albumul “Divide”. Remix-ul se numește “Perfect duet” și se apropie deja de un milion de ascultari la nici cateva ore de la lansare. Pana…

- De origine kosovara, artista Rita Sahatciu Ora, care și-a pastrat pentru scena numele ceva mai simplu, Rita Ora, implinește azi 27 de ani. Albumul sau de debut, ”Ora”, a intrat direct pe primul loc in Marea Britanie și conține hiturile “R.I.P.” și “How We Do”. Nu sunt prea multe despre Rita Ora care…

- Asistenții medicali care îngrijesc bolnavi în faza terminala au dezvaluit ultimele cuvinte ale pacienților înainte de a muri. Asistentele de la o clinica din Staffordshire, Marea Britanie, spun ca unii doresc sa-și vada animalul de companie, alții solicita pur și simplu o…

- Fostul numar 1 in tenisul mondial, britanicul Andy Murray a devenit tata pentru a doua oara dupa ce soția sa, Kim, a dat naștere unei fetițe zilele trecute, scrie Daily Mail. Andy Murray a revenit pe teren dupa o accidentare care l-a ținut departe de tenis cateva luni și a participat, marți, la un meci…

- Printre numele celebre care apar in documentele din investigația paradise Papers se afla și cel al Shakirei, care ar fi transferat 30 de milioane de lire sterline, obținuți din muzica, intr-un offshore din Malta pentru a nu plati taxe, scrie Daily Mail. Numele Shakirei apare intre cele ale vedetelor…

- O fosta mireasa jihadista de origine britanica care a fost casatorita cu un membru de baza ISIS, a povestit intr-un interviu ca rasismul experimentat in Marea Britanie a influențat-o sa se alature grupului terorist. Intr-un interviu pentru „The Atlantic”, Tania Georgelas a povestit despre radicalizarea…

- O familie din Marea Britanie a decis sa îsi schimbe complet stilul de viata si sa renunte la oras în favoarea unui peisaj rural. Experienta lor s-a dovedit unica, datorita alegerii locuintei.

- Reabilitarea stadionului municipal din Alexandria, investitie evaluata la 12 milioane de euro, a ramas in stand-by dupa ce, la jumatatea acestui an, proiectul lansat in dezbatere publica de Ministerul Dezvoltarii a starnit numeroase comentarii negative. Investitia ar fi urmat sa fie realizata prin Compania…

- Vedetele încaseaza zilnic sume uriașe de pe urma muncii lor. Mulți oameni obișnuiți nu câștiga atât într-o viața de munca. Conform unui clasament realizat de Daily Mail, starurile cele mai bine platite din Marea Britanie ar fi Adele, Elton John…

