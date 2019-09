Președintele Romaniei are o cota mai buna sa-și asigure cel de-al doilea mandat in fruntea statului, fața de omologul sau din Statele Unite ale Americii. Casele de pariuri din intreaga lume nu ofera cote doar pentru meciurile de fotbal, handbal sau baschet. O fac și pentru evenimente speciale! Fie ca vorbim de Premiul Nobel pentru Pace, despre personalitatea anului de pe coperta celebrei revistei Time sau pentru marele caștigator al Premiului Oscar. Bookmakerii simt ca pot profita din plin și de alegerile prezidențiale care urmeaza sa aiba loc in Romania, dar și in Statele Unite ale Americii.…