Stiri pe aceeasi tema

- Un miting de protest organizat sambata seara, in Piata Victoriei, este anuntat de patru organizatii civice, sub titlul „Pentru Alexandra. Impotriva unui stat nepasator!” Protestul este programat sa inceapa la ora 19.00 in fata Guvernului, iar la ora 20.00 participantii sa plece in mars spre Ministerul…

- "Doar la protestul din 10 august, peste 400 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, potrivit datelor ISU București-Ilfov. Mai bine de 60 de oameni au avut nevoie sa fie transportați la spital. Aproape 800 de plangeri au fost formulate impotriva jandarmilor, iar procurorii au inceput urmarirea…

- ”Sunt in Cluj, am avut bucuria sa țin un curs unor oameni excepționali. Imi pare rau ca nu sunt in Piața acum alaturi de colegii mei care-mi doresc, din tot sufletul, sa se adune și sa fie impreuna in Piața. E foarte important sa ne luptam pentru drepturile noastre, pentru a fi respectați, pentru…