- "Alocarea bugetara tine cont de ceea ce previzioneaza compania, ca si cofinantare pentru lucrarile facute pe fondurile europene si chiar decontarea acestor lucrari, urmand apoi sa faca cerere de rambursare. Sigur ca nu si-au indeplinit obiectivele niciodata in acesti ani si, in septembrie, banii…

- Vlad Voiculescuri a explicat despre diferenta intre ce spunem si ce facem in Romania in legatura cu infectiile nosocoliame. ”In tara in care se poate argumenta statistic ca Guvernul a fost cel mai mare criminal prin nepasare, nepricepere, minciuna si manipulare (si asta in vremuri de pace…

- Circulatia rutiera este inchisa, vineri, din cauza zapezii si a viscolului, atat pe Autostrada A2, cat si pe cinci dumuri nationale, iar pe alte noua sunt restrictii de tonaj, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, informeaza...

- Executivul comunitar a publicat, saptamana trecuta, analiza anuala privind situatia economica si sociala din statele membre.Potrivit Comisiei Europene, in pofida investitiilor substantiale, starea generala si siguranta in exploatare a drumurilor din Romania ramane slaba. „Autostrazile si drumurile nationale…

- Muncitorii de la drumuri muncesc la foc automat, pe ninsoare, incercand sa acopere gropile de pe carosabil. Pe strada Popa Sapca, din Timișoara, a carei asfaltare a fost inaugurata in urma cu doar cateva luni, nu se ține cont nici de vreme, nici de culoarea semaforului.

- „In anul 2017 numarul accidentelor rutiere de pe drumurile nationale de pe raza judetului Arad a fost de doua ori mai mare decat accidentele de pe drumurile judetene. In ce priveste accidentele mortale, numarul persoanelor decedate pe drumurile nationale in judetul Arad este de patru ori mai mare…

- Ultimele 24 de ore s-au remarcat printr-o vreme mai mult decat capricioasa, creand probleme atat participanților la trafic, cat și echipelor de deszapezire ale DRDP Iași. Ninsorile abundente, dar și fenomene extreme precum ploaia inghețata și-au facut simțita prezența pe unele sectoare de drum național,…

- Ninsorile abundente din seara zilei de sambata, 17 martie, au dat peste cap traficul de pe principalele drumuri naționale din Suceava și nu numai. Pe DN 17, care leaga Suceava de Ardeal, s-au produs blocaje intre Stroiești și Ilișești, iar pe DN 2 problemele mari au aparut intre Patrauți și ...

- Costurile implementarii Directivei IDD, privind protecția consumatorilor de produse financiare, vor fi suportate, in final, de catre clienți, apreciaza Paul Carty, membru in boardul BIPAR, federația europeana a intermediarilor din asigurari. Legea care va transpune Directiva in Romania se afla deja…

- Cel mai mare producator de componente auto din Romania, s-a apropiat de un total de 20.000 de angajati si a inregistrat in 2017 o crestere a businessului de cel putin 15%, depasind 3 miliarde de euro.

- In urma cu 10 ani vizitam Tunisia si primul lucru care m-a uimit a fost calitatea drumurilor publice nationale si regionale. Mi-am zis „wow” – cum au reusit? Nu pareau sa fie in culmea dezvoltarii economice si totusi calitatea infrastructurii rutiere era foarte buna. Statiunile turistice erau la…

- Primaria Cluj-Napoca va fi prima institutie din Romania care va avea primul functionar public virtual, anunta primarul Emil Boc. “Numele acelui functionar public virtual este Antonia si va face doua lucruri: acum, din prima etapa din 15 aprilie, va fi functional pentru a redirectiona cererile online…

- 'Romania este un stat suveran, asa scrie in Constitutie, si as vrea sa nu uitam niciodata. In schimb, atunci cand oameni politici, sefi de institutii, oameni cunoscuti ai societatii isi saboteaza cu buna stiinta tara, prin declaratii antiromanesti, prin actiuni servile, indreptate impotriva intereselor…

- Din septembrie 2014, romanii au alternativa Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat. Costurile sunt la jumatate fața de cele din instanțele statului, iar un proces poate dura intre doua...

- Pe toate tronsoanele de drumuri judetene si nationale din judetul Tulcea se circula vineri dimineata in conditii de iarna, dupa ce in ultimele ore a continuat sa ninga slab. Potrivit site-ului Consiliului Judetean (CJ), pe drumurile judetene se actioneaza cu 22 de utilaje pentru largirea benzilor de…

- Situația pe drumurile din Romania este dezastruoasa! Doua austostrazi, A2 și A4, au fost inchise, acestea adaugandu-se la mai multe drumuri naționale care s-au inchis. Mai mult, nici oficialii bulgari nu doresc sa iși asume niciun risc și au anunțat ca nu mai primesc autocamioane din Romania la intrarea…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Romania este deschisa la chestiunea privind majorarea contributiilor nationale pentru viitorul buget al Uniunii Europene. "Suntem deschisi la aceasta chestiune. Este clar ca daca…

- Presa de ieri din țara noastra anunța in mod alarmist ca reprezentanții Comitetului consultativ pentru Conventia-cadru privind protectia minoritatilor nationale, organism specializat cu rol consultativ al Consiliului Europei, au dat publicitații un raport destul de dur in privința modului in care autoritațile…

- Vagoane disparute, incompetența privind cheltuirea banilor publici pentru autostrazi și drumuri naționale, sporuri și prime ilegale, sunt cateva concluzii ale inspectorilor Curții de Conturi, ce s-au conturat anul trecut asupra conturilor de execuție intocmite pentru exercițiul bugetar al anului 2016.

- Un important proiect de lege vizeaza toți conducatorii auto din Romania. Acesta a primit raport de admitere din partea Comisiei juridice a Senatului și urmeaza sa fie dezbatut in plenul Senatului.Conform Bugetul.ro, este vorba despre o propunere legislativa pentru modificarea articolului 109…

- Grupurile petroliere ExxonMobil și Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra incepand cu 2020-2021, iar Romania va produce in total 18-20 de miliarde de metri cubi de gaze, daca vor fi dezvoltate toate proiectele din Marea Neagra, a declarat Sorin Gal,…

- In peste 25 ani, Banca Europeana de Investiții a finanțat proiecte in sectorul privat si public, inclusiv pentru autoritați locale, in valoare de peste 13 miliarde de euro, din care imprumuturi semnate in jur de 1,3 miliarde de euro doar in anul 2017. „Nu voi accepta niciun fel de prelungire a vreunui…

- Importurile au fost atat de mari, in 2017, iar exporturile atat de mici, incat deficitul de cont curent al Romaniei a ajuns la 6,464 miliarde de euro, in crestere cu 84,79% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). De…

- In 2016, deficitul de cont curent a fost de 3,5 miliarde euro, potrivit datelor BNR. Contul curent al balantei de plati include sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile comerciale cu celelalte state. Principala componenta care contribuie la contul curent al balantei de…

- ♦ Productia industriala a avansat in 2017 cu 8,2%, cel mai mare ritm anual de crestere din ultimii cel putin 15 ani, de cand Statistica publica astfel de date ♦ Analistii economici cred ca avansul puternic va continua si in acest an avand in vedere ca Europa, destinatia privilegiata a exporturilor…

- Ungaria va semna in curand un acord care ii va permite sa importe anual 4 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania, pentru urmatorii 15 ani, a anuntat vineri premierul ungar Viktor Orban. Miercuri, MAE anuntase ca „nu poate fi vorba despre surse de gaze sau infrastructuri cu dedicatie exclusiva…

- In 2017, Romania a exportat in SUA bunuri in valoare de 2,201 miliarde de dolari si a importat de 948,1 milioane de dolari. "Cresterea record a nivelului schimburilor comerciale dintre Romania si Statele Unite ale Americii arata consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic…

- El comenteaza, la RFI, temerile sindicatelor privind scaderea unor salarii, pe fondul legii salarizarii si al transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat si spune ca "e foarte posibil sa existe si unele categorii la care ar trebui sa se faca inca ajustari”. "In domeniul bugetar functioneaza…

- Deputatii au adoptat proiectul de lege pentru modificarea si completarea articolului 9 din Ordonanta Guvernului 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, anunta Agerpres. Actul normativ a fost adoptat anterior de Senat.

- „Conform cifrelor CNP, economia Romaniei a crescut cu 7,1% in 2017 si va creste cu 6,1% in 2018, peste estimarile anterioare, respectiv 6,1% in 2017 si 5,5% in 2018. Produsul Intern Brut pe anul 2017 : 853,2 miliarde de lei, fata de 842,5 miliarde de lei, iar cel pe 2018 va fi de 924,2 miliarde lei,…

- România a împrumutat 2 miliarde de euro de pe pietele internationale de capital. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru ca România nu a atras suficiente fonduri europene. ”Este bine ca am iesit din nou pe pietele…

- Vision in șantier. Primaria, obligata sa il lase pe George Bob sa iși traga mansarda Omul de afaceri George Dorin Bob a invins Primaria la tribunal, pentru ca a insistat ca reia șantierul la un bloc terminat in 2014. Locuitorii de pe strada Rasaritului 73 trebuie sa se aștepte la deschiderea unui…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme de fluenta a traficului pe principalele artere rutiere. Pe…

- Institutul de Psihiatrie "Socola" Iasi va construi un "sat", care va avea case, magazine, parcuri si teren de sport, special pentru bolnavii de Alzheimer, prin implementarea unui proiect in premiera pentru Romania, costurile totale fiind de un milion de euro, transmite corespondentul Mediafax.

- Romania a imprumutat 2 miliarde de euro, intr-o singura zi. In data de 1 februarie, Romania a imprumutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale, printr-o emisiune de euroobligatiuni in euro, in doua transe: 750 milioane euro cu maturitatea de 12 ani si 1,25 miliarde euro cu maturitatea…

- cu maturitați de 12 ani și 20 ani, inregistrand cele mai mici marje de risc de credit pentru aceste maturitați Ministerul Finanțelor Publice a imprumutat, in data de 1 februarie 2018, 2 miliarde euro de pe piețele financiare internaționale printr-o emisiune de euroobligațiuni in euro, in doua tranșe,…

- Romania a imprumutat 2 miliarde de euro de pe pietele internationale prin intermediul a doua noi emisiuni de obligatiuni, pe 12 si 20 de ani, scrie profit.ro. Potrivit publicatiei, interesul investitorilor a fost semnificativ, cu subscrieri de 5,3 miliarde de euro, in contextul in care Romania plateste…

- Cum sta Romania, in realitate, cu absorbtia fondurilor europene – sursa de finantare nerambursabila, care nu genereaza datorie si care necesita o cofinantare redusa din partea beneficiarului, de doar 15%? Autoritatile se lauda cu o absorbtie de peste 90% in exercitiul 2007 – 2013, insa…

- „Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori, iar sanatatea urca direct pe grila din 2020", a spus ministrul Muncii, potrivit huff.ro. Citeste si Diaspora in stare de soc! Toti romanii plecati la munca…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, iar daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, a declarat, luni, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a jurnalistului Cristian Hostiuc din Ziarul Financiar pe tema industriei IT din Romania, dar și a factorilor care au contribuit la dezvoltarea sa din ultimii ani.Ziarul Financiar: Industria de IT din Romania a ajuns la 5%…

- Selectionerul Cosmin Contra admite ca echipa nationala a fost repartizata intr-o grupa dificila, dar are incredere ca Romania poate trece de prima faza a competitiei si chiar castiga turneul.

- Drumurile nationale si autostrazile sunt deschise circulatiei publice si nu au fost instituite restrictii de viteza sau de tonaj, luni dimineata, in contextul atentionarilor meteorologice Cod galben valabile pana la ora 22,00 la nivel national. "In cursul zilei de astazi sunt pregatiti…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la ora 13.00, situatia traficului se prezinta astfel: DN inchise: 5 In judetul Gorj, DN67C Transalpina este inchis intre Ranca si Novaci, pe tronsonul kilometric 16 200 34 800, din cauza viscolului puternic. In judetul Tulcea…

- Codul portocaliu de ninsoare si viscol face ravagii in Romania. Este haos in trafic pe Valea Prahovei, unde peste 130 de tiruri si camioane sunt oprite. Drumurile nationale din Moldova sunt acoperite, joi dimineata, cu zapada, informeaza Centrul Infotrafic din Politia Romana. DN67C Transalpina…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), informeaza ca pe șoselele din Romania se circula in condiții de iarna, unele tronsoane fiind inchise. Astfel, s-a inchis circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22A intre Cataloi și Harșova, km 0+000 – km…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat miercuri seara ca 2018 este "un an simbol", in care romanii ar trebui sa fie "stransi in jurul acelorasi idealuri comune", pentru a dezvolta Romania. "2018 este un an simbol, este anul Centenarului. (...) Daca toti am intelege acelasi lucru din acest simbol…

- Infrastructura din Romania, cea mai slab dezvoltata din Europa, a ajuns intr-un punct critic, conform celor mai recente statistici ale Eurostat. Cand vine vorba de acest capitol, autostrazile reprezinta cel mai sensibil subiect pentru romani. In ultimii doi ani s-au promis peste 170 km, iar in realitate…

- Pentru a preintampina producerea unor accidente, politistii ii sfatuiesc pe conducatorii auto care se deplaseaza in astfel de zone sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele din fata si sa nu se hazardeze in efectuarea unor manevre riscante in trafic.Totodata,…

- Romania trebuie sa plateasca 1,436 miliarde euro catre Uniunea Europeana si Banca Mondiala in 2018, din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice (MFP).