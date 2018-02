Pentru a combate poluarea, Nepalul va interzice circulaţia vehiculelor mai vechi de 20 de ani pe drumurile sale Autoritatile din Nepal vor interzice circulatia vehiculelor cu o vechime de peste 20 de ani pe drumurile de aceasta tara, in incercarea de a tine sub control degradarea calitatii aerului si de a decongestiona traficul, au declarat marti oficialii locali, citati de DPA. Decizia guvernului, care survine dupa o campanie similara in capitala Kathmandu cu un an in urma, va elimina de pe drumurile din aceasta tara circa 5.000 de vehicule vechi, inclusiv autobuze, camioane si microbuze. "Dupa jumatatea lunii martie, vehiculele mai vechi de 20 de ani nu vor mai putea circula pe sosele", a declarat Birendra… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

