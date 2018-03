Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in 2017 am adunat cele mai mari nume autohtone alaturi de compozitori internationali, dand nastere unor piese precum “Miami” (Manuel Riva & Alexandra Stan), “Sacred Touch” (Manuel Riva & Misha Miller), “Inimi straine” (Delia Rus) si “Fix Your Heart” (Alex Parker) printre multe altele, 2018 a…

- Dupa ce si-a spus raspicat oprinia in privinta vaccinurilor si si-a pus lumea medicala in cap, Olivia Steer creeaza noi controverse. Fosta prezentatoare a participat wekend-ul trecut la un mars pentru viata, manifestare prin care sustinatorii au militat pentru eradicarea avortului si promovarea valorilor…

- Vestea buna e ca studiourile Sony au de gand sa filmeze un nou “Men in black”, vestea proasta e ca va fi un “Men in black” fara Will Smith și Tommy Lee Jones. Insa producatorii au de gand sa introduca doi actori deja populari și cu o mare chimie intre ei: Tessa Thompson și Chris... View Article

- Ministrul Ioana Bran a participat azi, 23 martie, la Biroul Permanent Național al OFSD, ocazie cu care a fost facuta o informare privind promovarea femeilor in PSD și masurile ce vor fi luate pentru pregatirea Conferinței Naționale a OFSD. In acest moment, femeile sunt reprezentate in PSD la nivel de…

- Pentru ca cele mai tari chestii se intampla la Virgin Radio Romania, maine facem ”No school friday”! Primarul Capitalei, Gabriela Firea, inchide maine școlile din București, iar noi ne-am gandit sa nu te lasam sa pierzi timpul pe acasa. Ei bine, daca ești baiat, te provocam la un campionat de FIFA,…

- Denis de la The Motans știe sa faca cele mai tari surprize. Nu doar ca a venit și ne-a cantat in premiera noua lui piesa, “Jackpot”, dar ne-a adus și tricouri pe care ne-a indemnat sa le personalizam. Ce am raspuns noi? Normal ca am acceptat. Dar am așteptat sa facem asta dupa ce The... View Article

- Simona Halep, locul I WTA, este acceptata direct in turul al doilea la turneul de categorie Premier Mandatory de la Miami, faza in care va evolua cu Veronica Cepede Royg din Paraguay, locul 78 WTA sau cu o jucatoare din calificari.Daca se va califica, Halep ar putea juca impotriva polonezei…

- Ieri, a avut loc, la sediul Comandamentului Militar Judetean Tulcea, la Adunarea Generala a Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere "Contraamiral Iacob Balanldquo; Tulcea. La sedinta a participat vicepresedintele Consiliului Judetean Tulcea, George Luchici, care a raspuns,…

- Jordan Peele și Keegan-Michael Key vor face echipa și pentru lungmetrajul de animatie “Wendell and Wild”. Cei doi iși vor imprumuta vocile și personalitatea unor frati demoni care incearca sa obtina dreptul de a pleca din Iad. Scenariul animatiei este o colaborare intre Selick, Peele si Clay McLeod…

- Tu știai ca pe Calvin Harris nu-l cheama, de fapt, Calvin Harris? Sau știai numele adevarat al lui Bruno Mars? Nu știai! Nici noi, așa ca am facut un mic research și mai jos iți prezentam o lista cu numele adevarate ale vedetelor. Zayn Malik Nume complet: Zain Javadd Malik Camila Cabello Nume complet:…

- Vineri, dupa o zi și cateva ore de vot pe virginradio.ro, am gasit Cea Mai Nervoasa Mama de #AngryMomsDay! Timp de trei zile am adus mamele stresate la Virgin Tonic și ne-au povestit de ce au nevoie de o sesiune de terapie prin distrugere. Dupa ce le-am lasat sa intre in camera de destresare, unde...…

- Davide Astori, fostul capitan al Fiorentinei, care a murit la 31 de ani, a fost condus pe ultimul drum, joi, la slujba de înmormântare fiind prezenti fotbalisti de la toate echipele din Serie A, dar si Ianis Hagi (Viitorul) si Ciprian Tatarusanu (FC Nantes).

- Lana Del Rey a inceput deja sa scrie pentru un musical și ne pregatește numai surprize legate de acesta. Artista e in forma maxima și vrea sa ne cucereasca cu fiecae nota muzicala. Acum Lana Del Rey face echipa cu compozitorul britanic Andrew Lloyd Webber pentru piesa “You must love me”, ce va fi piesa...…

- Fotbaliștii care au murit de inima, in timp ce erau in varful carierei. Decesul italianului Davide Astori (31 de ani), care a murit in somn in urma unui infarct, se inscrie intr-o lista lunga cu jucatori disparuți. Dar nu dupa ce au renunțat la fotbal, ci in plina cariera. In Romania au decedat Catalin…

- Lui Lil Jon i-a venit ideea stralucita de a compune un imn pentru domnișoarele cu forme mai voluminoase. Cantecul se va intitula “My booty got a mind of its own”. Pentru asta Lil Jon chiar i-a lasat un mesaj lui Cardi B prin care ii cere expres sa se gandeasca la o posibila colaborare. “Cred... View…

- Delegatia sportivilor germani care a participat la JO de iarna de la PyeongChang a fost intampinata cu ovatii de cei prezenti pe aeroportul din Frankfurt, la sosirea din Coreea de Sud. ''Este minunat sa te intorci acasa. Cred ca 2-3 zile ma voi odihni'', a spus biatlonista…

- A fost o vreme cand “iadul alb” nu era chiar iad, iar școlile nu se inchideau așa, cu una cu doua. Pe vremea cand bunicii erau tineri zapezile care se abateau asupra Romaniei erau mai degraba un prilej de bucurie, iar știrile prezentate la televizor (in scurtul program de emisie) nu prezentau nicidecum…

- Post Malone tocmai ce a lansat ultima piesa la care lucreaza de ceva timp și e #boom. Piesa va fi și pe urmatorul album ” Beerbongs and Bentleys”. Colaborarea cu Ty Dolla $ign face piesa mai melodica, și am putea spune ca e chiar o continuare pentru “White Iverson”. Rapper-ul a anunțat de curand ca…

- Liga Europa, ”16”-imile de finala, manșa-retur. Maurizio Sarri, de la Napoli, poate fuma liniștit in vestiar. Nemții de la Leipzig i-au amenajat un fumoar. Germanii au montat un perete fals, pe ”Red Bull Arena”, tocmai pentru a-i permite lui Sarri, un fumator inrait, sa ”pufaie” intre reprize. Antrenorul…

- In 4-6 mai, in Cluj-Napoca, va avea loc cea de a 9-a ediție TEDxEroilor, cel mai complex eveniment de tipul TEDx din Romania. Acesta va presupune o zi și jumatate de conferința, dedicata ideilor și inovației și o zi in care publicul este invitat sa participe la diferite activitați interactive și workshop-uri.…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova a participat impreuna cu presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, la o intalnire cu directorul general al Administratiei Porturilor Maritime Constanta APMC , Dan Nicolae Tivilichi si cu reprezentanti ai operatorilor portuari si ai armatorilor.Potrivit…

- Niciun dubiu ca cel mai așteptat film al acestui weekend ”will blow you away”! ”Black Panther”, cea mai noua producție a studiourilor Marvel aduce o experiența cinematografica cu totul speciala prin efectele speciale, secvențele de acțiune, costume și actori mai puțin cunoscuți, dar foarte talentați!…

- Simona Halep (2 WTA) a prins cel mai mare contract de publicitate de cand s-a apucat de tenis, insa veniturile ei sunt mult mai mici, comparativ cu alte jucatoare care se afla sub contract cu gigantul american.

- Avicii le da o mana de ajutor prietenilor, ajutandu-i in studio-ul de inregistrari. Asta s-a intamplat și in cazul celei noi piese lansate de prietenul sau Daniel Adams-Ray, intitulat și HUMAN. Cei doi au lucrat impreuna pentru piesa “Ghost”, lansata de Universal Records acum cateva zile. Piesa atinge…

- Dupa o perioada extrem de incarcata in care Calvin Harris susține ca nu se mai simte atat de conectat cu oamenii ce-i asculta muzica la festivaluri și ca prefera sa puna muzica in Las Vegas, acolo unde iși cunoaște deja publicul. “Practic mi-am luat un an liber de la muzica dance atunci cand am lansat Funk...…

- Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, a participat la ultima etapa a stafetei flacarii olimpice, desfasurata vineri la PyeongChang, inaintea ceremoniei de deschidere a JO de iarna editia 2018, informeaza agentia EFE. Imbracat in echipamentul oficial al Jocurilor si purtand…

- Kendrick Lamar tocmai ce a lansat un videoclip pentru piesa “All the stars”, creata in colaborare cu SZA și e absolut #boom. Piesa apare pe coloana sonora a filmului “Black Panther”,ce va avea premiera in cinematografele din Romania vinerea viitoare, pe 16 februarie. Videoclipul este marca Dave Myers,…

- Organizatorii Neversea au lansat in aplauzele celor care au participat anul trecut la festival, aftermovie-ul oficial al festivalului. S-a intamplat totul la evenimentul la care a fost anunțata și data la care Neversea 2018 are loc. Cel mai mare festival de la malul mariise va desfașura in perioada…

- Vedetele se dau mereu peste cap ca sa arate impecabil pe covorul roșu. Dar cum arata ele cand abia au ridicat capul din perna sau cand au ieșit de la duș, de la sala ori sunt in vacanța? Cele mai multe dintre ele sunt mandre de ceea ce vad in oglinda și posteaza uneori selfie-uri... View Article

- De doua ori premiata la Globurile de Aur și o data la Premiile Emmy, actrița Katherine Heigl (pe care o știi din Grey’s Anatomy și nu numai) a primit un rol in celebra serie Suits, incepand cu sezonul 8. Heigl va avea un rol important in serial: va fi Samantha Wheeler, un nou partener la... View Article

- Angelina Jolie este zilele astea intr-o vizita in Franța, pentru a participa la o campanie publicitara. S-a plimbat cu cei 6 copii la muzeul Louvre și a fost primita chiar și la palatul Elysee de prima doamna a Franței, Brigitte Macron! Un moment numai bun pentru a ne uita puțin peste imaginea actriței…

- Armata taiwaneza a participat marti la exercitii militare cu gloante reale, simuland un scenariu de invazie a insulei, intr-un moment in care Beijingul sporeste presiunea, comenteaza AFP. Avioane de recunoastere au fost trimise pentru a observa nave "inamice" apropiindu-se de insula, in…

- Cardi B a devenit hypercunoscuta datorita piesei “Bodak Yellow” și continua sa se faca din ce in ce mai remarcata. Celebrul cantareț Bono i-a oferit acesteia o scrisoare in care o lauda pentru performanțe și nivelul la care s-a ridicat. Cantareața in varsta de 25 de ani și-a postat reacția pe Instagram…

- Cele mai ravnite trofee ale industriei muzicale au fost decernate aseara la New York, iar vedetele au pașit pe covorul roșu in ținute care de care mai extravagante! Pentru prima data la Grammy, Cardi B a incercat sa fie ingerul alb al ceremoniei. De altfel, albul a fost laitmotivul celei de a 60-a ediție…

- Simona Halep și Caroline Wozniacki se vor duela in finala Australian Open 2018, iar miza este imensa. Meciul se va disputa sambata, la ora 10:30, ora Romaniei, iar cine se va impune iși va asigura de luni locul 1 WTA. Pe langa miza locului 1 WTA, caștigatoarea de la Melbourne va primi 4 milioane de…

- LIVETEXT Simona Halep – Caroline Wozniacki, in finala Australian Open 2018. Meciul se joaca sambata. In ultimul act al Internaționalelor Australiei, la Melbourne, se intalnesc romanca de 26 de ani, actualul nr. 1 WTA, și daneza de 27 de ani, 2 WTA. Și nordica a fost primul loc in lume fara sa fi caștigat…

- Rapper-ul 50 Cent a devenit dintr-o data mai bogat cu 5 milioane de lire sterline. Atunci cand starul a lansat albumul “Animal Ambition”, acesta a acceptat pe langa metodele tradiționale de plata și plata prin criptomoneda bitcoin. La acel moment un bitcoin costa 662$, iar albumul i-a constat pe posesorii…

- Gigi Becali a dezvaluit ce planuri are finul sau, Cristi Borcea, dupa ce va fi eliberat din inchisoare. Cristi Borcea se afla dupa gratii, dupa ce a fost condamnat in „Dosarul Transferurilor”. Cristi Borcea, care a avut permisie speciala de Craciun pentru a petrecere sarbatorile de iarna alaturi de…

- Monoir, artistul și producatorul din spatele hitului “The Violin Song“, colaboreaza cu fetele caștigatoare de la X Factor Bulgaria. Imediat dupa ce au caștigat concursul, fetele de la 4Magic au decis ca pentru primul lor single sa colaboreze cu celebrul producator Monoir. “Este o mare onoare și suntem…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a participat, in aceasta dimineața, la ședința Centrului Național de Conducere Integrata, care funcționeaza in cadrul Ministerului Afacerilor Internelor.

- Gerald Butler, personajul principal din filmul nou aparut “Den of Thieves”, pur și simplu nu-și poate stapani sentimentele pentru superba sa iubita in public. La lansarea filmului in LA, ce a avut loc seara trecuta, actorul scoțian și-a surprins iubita, pe nume Morgan Brown, cu un sarut pasional pe…

- Daca iți faci planuri pentru weekend, dar inca nu știi ce sa alegi, te anunțam ca in aceasta saptamana are loc premiera mai multor filme tocmai bune pentru zilele libere. Gerard Butler, Jordan Bridges, Evan Jones și 50 Cent fac planul jafului suprem. Toata povestea “Den of Thieves” porneste de la…

- Se pare ca Dua Lipa nu și-a luat deloc vacanța și incepe anul cum nu se poate mai bine. Artista britanica tocmai a lansat single-ul “IDGAF“, totul la pachet cu un super videoclip. Dua Lipa a anunțat ca lucreaza deja la al doilea album al sau și ca pregatește o mulțimde de surprize pentru fani.... View…

- Astazi, cand Virgin Radio Romania face 1 an de la lansare, colega Alice a lasat o inimioara pentru cel mai frumos tort, primit la radio: ” Tortul a fost adus in Virgin Tonic, de Stefania, ascultatoarea noastra care ne-a inseninat ziua de la prima ora cu un tag pe instagram. Multumim, Stefania! La multi…

- Luni, 8 ianuarie, in toate unitatile subordonate Statului Major al Fortelor Terestre a fost marcata inceperea noului an de instructie, informeaza MApN. In cadrul activitatilor organizate la nivelul marilor unitati si unitati, comandantii acestora au prezentat bilantul anului de instructie anterior,…

- Te-ai intrebat vreodata cum arata masa de seara a oamenilor din intreaga lume? Fotojurnalista Lois Bielefeld a surprins ora cinei in 36 de familii complet diferite. Ea a pozat familii in intimitatea caminului lor și a publicat mai apoi imaginile. “Familia mea a cinat intotdeauna impreuna. Trebuia sa…