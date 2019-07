Comunicat Liga Militarilor Profesionisti: Dragi camarazi, am reusit!

In aceasta noapte, pe pagina oficiala de internet a Ligii Militarilor Profesionisti a fost postat urmatorul comunicat de presa: "Dragi camarazi am reusit In 4 zile s au strans peste 50.000 de euro pentru Georgiana Este o prima victorie Urmeaza transferul intr o clinica… [citeste mai departe]