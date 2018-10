Pentagonul tine la sol toate avioanele invizibile F-35 Pentagonul a anuntat ca toata flota mondiala de avioane F-35 a fost consemnata la sol, joi, pentru o inspectie a conductelor de carburant, dupa ce in urma cu doua saptamani un astfel de aparat s-a prabusit.



"Fortele americane si partenerii internationali au suspendat temporar operatiunile de zbor ale aparatelor F-35, pentru a efectua o inspectie la nivelul flotei, la conductele de carburant din interiorul motorului", a anuntat Pentagonul, citat de militarytimes.com.



"Daca sunt instalate tuburi de combustibil suspecte, piesele vor fi scoase si inlocuite. Preconizam ca inspectiile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

