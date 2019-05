Seful Pentagonului, Patrick Shanahan, a avertizat vineri ca SUA se pregatesc pentru o retragere a Turciei din programul de fabricare a avionului invizibil american F-35 in cazul in care Ankara nu ar renunta la achizitionarea sistemelor de aparare antiracheta rusesti S-400, potrivit AFP.



"Pozitia noastra nu s-a schimbat", a indicat ministrul american interimar al apararii, subliniind ca daca Ankara activeaza sistemele rusesti SUA nu ii vor livra avioanele de vanatoare care trebuiau sa-i fie remise in aceasta vara.



Dar intreprinderi turce participa de la lansarea programului…