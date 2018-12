Stiri pe aceeasi tema

- "Vreau sa va felicit pentru marcarea a 100 de ani (de la Marea Unire), dar mai important pentru noi, pentru SUA, este sa multumim romanilor pentru sacrificiul pe care l-au facut in razboiul global contra terorismului. Stiu ca ati avut militari care si-au pierdut viata in Afganistan (...) Sunt oameni…

- Marți seara, realizatorul emisiunii „Jocuri de Putere”, Rareș Bogdan, a facut o dezvaluire exploziva. Cunoscutul jurnalist a lansat un atac dur la adresa Guvernului și a liderului PSD, Liviu Dragnea.Potrivit lui Rareș Bogdan, situația economica a țarii nu este așa cum o prezinta Guvernul și…

- Iata declarațiile: ”Praful s-a ales din programul de guvernare garantat de Liviu Dragnea! Rectificarea bugetara - o noua dovada ca guvernarea e incompetenta și lipsita de responsabilitate. De la educație s-au taiat 200 de milioane de lei! Sistemul de invațamant se confrunta cu doua…

- Maria Vasii, avocata lui Liviu Dragnea, a comentat marți, la Antena3, situația actuala a Romaniei, in contextul in care se așteapta raportul MCV, spunand ca „toți cei din sistemul judiciar ar trebui sa isi puna capul sub cenusa, sa isi asume aceasta rusine pe care Romania trebuie sa o poarte”.„Asistam…

- "Cred ca nu mai e nevoie, pentru ca prin tot ceea ce face, se va autosuspenda", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului, intrebat daca PSD ia in calcul suspendarea sefului statului. Dragnea a spus despre Iohannis ca este un om in panica, foarte nervos, pentru ca vede cum se destrama "sistemul…

- Demisia ministrului Educației, Valentin Popa, prilej ca liderul PRO Romania, Victor Ponta, sa atace din nou conducerea PSD. “Limba romana nu este de negociat” i-a spus Ministrul Popa lui Liviu Dragnea inainte sa demisioneze! Asa este pentru orice roman - pentru Dragnea insa orice se…

- Discursul Opozitiei a fost validat din interiorul PSD, clasa politica indreptandu-se spre un consens in ceea ce priveste faptul ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, "este cel mai mare pericol pentru Romania", sustine prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan. "Evenimentele recente ne arata din nou ca PSD…

- Presedintele partidului de la guvernare se confrunta cu rebeliunea unor membri importanti ai PSD, scrie Financial Times, publicatie care sustine ca Liviu Dragnea este considerat „sforarul“ Romaniei, politician care nu poate deveni premier din cauza condamnarilor penale, informeaza adevarul.ro. „Romania…