Pentagonul infirma ca si-ar fi incetat activitatile la baza Incirlik

- Ministrul grec al Apararii a cerut sprijin Romaniei in cazul celor doi militari greci reținuți in Turcia. Solicitarea a fost facuta la intalnirea pe care acesta a avut-o in București, cu ministrul roman al Apararii.

- Tehnologiile Google din domeniul inteligentei artificiale au fost contractate de catre Departamentul de Aparare al Statelor Unite. Pentagonul va folosi AI-ul Google pentru a analiza imaginile transmise de drone. Inteligenta artificiala a gigantului american va marca anumite imagini, care vor fi ulterior…

- Departamentul de Stat si cel al Apararii din SUA au decis ca se vor cheltui 40 de milioane de dolari pentru a se lupta cu propaganda sponsorizata de guvernele straine, o parte din bani venind din sectorul privat, scrie NEWS.RO, citand Politico.Citeste si: ALERTA - Codurile de vreme rea, PRELUNGITE:…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, a avut, vineri, la sediul institutiei, o intrevedere cu comandantul Fortelor Terestre Americane in Europa (USAREUR), generalul-locotenent Christopher Cavoli, in cadrul careia s-au purtat discutii despre activitatile ce urmeaza a se desfasura…

- Revista germana "Der Spiegel" publica, in varianta ei electronica, un articol referitor la zacamintele de gaz natural din Mediterana cu titlul "Vanarea comorii din Mediterana" si subtitlul "Powerplay geostrategic". Potrivit revistei germane, "in Mediterana exista rezerve uriase de gaz natural si multi…

- Nava multirol HMS Enterprise, apartinand Fortelor Navale Regale britanice, a trecut la o distanta de doar cativa metri de vasul militar rus de aprovizionare Kyzyl-60, in sud-vestul Marii Negre, in apropiere de intrarea in Stramtoarea Bosfor, au declarat surse citate de tabloidul britanic Daily Star.…

- Temeri americane cu privire la initiativa in domeniul Apararii europene si tensiunile intre Statele Unite si Turcia in Siria arunca o umbra asupra reuniunii ministeriale a NATO care a inceput miercuri la Bruxelles, riscand sa puna la incercare unitatea Aliantei Nord-Atlantice, relateaza AFP. Reuniunea…

- Un razboi care a inceput de la protestele pasnice impotriva presedintelui Bashar al-Assad degenereaza rapid intr-o competitie globala pentru controlul asupra a ceea ce mai ramane de distrus din Siria, antrenand riscul unui conflict extins. Sub cerul pe care se imbulzesc avioanele de lupta ale unei jumatati…

- Finantarea gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) de catre Statele Unit va afecta viitoarele decizii ale Turciei, a declarat, marti, presedintele Tayyip Erdogan, inaintea unei vizite a Secretarului de Stat Rex Tillerson, relateaza site-ul agentiei Reuters. Un oficial…

- Autoritatile israeliene au acuzat Turcia ca ar ascunde si incuraja activitatile de spalare a banilor desfasurate de catre gruparea militanta palestiniana Hamas, relateaza dpa. Acuzatia ar putea spori tensiunile in relatia deja incordata intre Israel si Turcia, noteaza sursa citata, conform Agerpres.Intr-un…

- Un om de stiinta cu dubla cetatenie, turca si americana, angajat al agentiei spatiale NASA, a fost condamnat de un tribunal din Turcia la 7 ani si jumatate de inchisoare, intr-un verdict criticat de Departamentul de Stat al SUA, a transmis vineri agentia privata Dogan,

- Doi barbați britanici considerați a fi ultimii doi membri ai unei celule notorii din cadrul gruparii teroriste Stat Islamic, numita ”The Beatles” pentru ca membrii ei aveau un accent britanic pronunțat, au fost capturați de luptatori kurzi, au transmis oficialii americani citați de BBC News. Potrivit…

- Ministerul american al Apararii a lansat o noua politica pentru combaterea comportamentelor abuzive si a oricarui fel de hartuire - inclusiv glume ofensatoare, stereotipuri, gesturi violente si discriminare - i...

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, urmeaza sa viziteze saptamana viitoare Orientul Mijlociu si Turcia pe fondul intensificarii tensiunilor in Siria, a anuntat joi Departamentul de Stat de la Washington, relateaza AFP. Una dintre principalele etape ale turneului sau, care se desfasoara de duminica…

- Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, va calatori la Amman - Iordania, Ankara - Turcia, Beirut - Liban, Cairo - Egipt si Kuweit - Kuweit in perioada 11-16 februarie, anunta Departamentul de Stat al SUA, potrivit news.ro.

- Rusia a recunoscut, ieri, pierderea unui avion de vanatoare Suhoi 25, in misiunea din provincia Idlib, din vestul Siriei. Pilotul aparatului a reusit sa se catapulteze, pe un teritoriu controlat de gruparea terorista al-Nusra, fiind ucis, apoi, in schimbul de focuri cu jihadistii. Avionul a fost lovit…

- "Pe 29 ianuarie 2018, un avion american de tip EP-3 Aries care zbura in spatiul aerian al Marii Negre a fost interceptat de un avion rus Suhoi Su-27. Aceasta interactiune este considerata nesigura din cauza faptului ca avionul Su-27 s-a apropiat la mai putin de doi metri, trecand direct prin fata…

- Ministerul rus al Apararii a difuzat un comunicat ironic pe seama incidentului aviatic din Marea Neagra, invitand Pentagonul sa-si actualizeze hartile si sa nu mai efectueze zboruri de recunoastere in apropierea frontierelor Rusiei.

- Canada nu percepe Rusia ca pe o amenintare militara iminenta pentru NATO, a declarat ministrul canadian al Apararii, Harjit Singh Sajjan, in cadrul unei intalniri cu omologul sau leton, Raimonds Bergmanis, a transmis Departamentul canadian pentru Aparare Nationala, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Milliyet , ziar turc pro-Erdogan, anunta ca discutia telefonica dintre presedintele american Donald Trump si omologul sau turc a fost un esec in ce priveste apropierea dintre cele doua tari, scrie Rador. Relatiile SUA-Turcia, tensionate dupa puciul esuat din 2016, raman extrem de reci, chiar daca Turcia…

- Internautii sunt deja familiarizati cu doua filmari incitante, puse la dispozitie de Departamentul american al Apararii. Ambele materiale video prezinta imaginea termica a unui obiect zburator neidentificat, potrivit Business Insider.

- Colegul nostru Dragos Bucurenciu a incetat din viata A plecat fulgerator dintre noi Dragos Bucurenciu, colegul nostru de la stiri. Avea 53 de ani. Si-a început cariera ca reporter la Departamentul "Informatii, Publicistica, Sport" al Radio România Actualitati în…

- Presedintele american Donald Trump va cere un buget de 716 miliarde de dolari pentru Aparare în 2019, în crestere cu 7% fata de bugetul pentru anul 2018, au anuntat vineri doi oficiali americani citati de site-ul agentiei Reuters. Cele 716 miliarde de dolari ar acoperi…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis joi sa continue, pana ce scopul va fi atins, ofensiva tarii sale din nordul Siriei contra unei militii kurde aliate a SUA, in timp ce tensiunile cu Washingtonul cresc, transmite AFP. In a sasea zi a acestei ofensive, care suscita ingrijorarea…

- Turcia a semnat un contract cu Rusia pentru a primi sisteme anti-aeriene de tip S-400, a anuntat ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu, adaugand ca este a doua tara din NATO care va detine astfel de sisteme, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass, potrivit Mediafax.ro.

- Militarii rusi au parasit regiunea Afrin din nordul Siriei unde armata turca a lansat o ofensiva terestra si aeriana impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), a anuntat, sambata, Ministerul rus al Apararii. "Comandamentul fortelor ruse din Siria a luat masuri pentru…

- Departamentul Apararii Statelor Unite a dat asigurari miercuri ca nu intentioneaza sa creeze in Siria o noua armata sau trupe conventionale de graniceri, informeaza Reuters. Dupa reactia Turciei la planurile SUA de a pregati luptatori pentru securitatea interna a Siriei, inclusiv kurzi,…

- Noul ministru polonez al apararii, Mariusz Blaszczak, face o vizita la Washington. Analistii sunt de comun acord: el va incerca, impreuna cu consilierul pe probleme de securitate nationala al presedintelui SUA sa refaca relatiile in domeniul colaborarii in industria de aparare, care au fost slabite…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan si liderul /formatiunii de opozitie/ Partidul Miscarea Nationalista (MHP), Devlet Bahceli, s-au intalnit pentru a discuta despre o alianta electorala inaintea alegerilor prezidentiale care vor avea loc in 2019. "As dori sa subliniez atitudinea nationalista a domnului …

- La inceputul lunii februarie, presedintele Donald Trump ar urma sa anunte un nou plan al administratiei pentru a relaxa regulile de export in privinta achizitiilor de echipament militar produs in SUA de catre alte tari, de la avioane de lupta si drone la nave de razboi si artilerie, potrivit unor persoane…

- Romania va cumpara noi echipamente de lupta din SUA. Pentagon: este vorba despre rachete aer-aer Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete…

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, anunta Pentagonul. "Compania Raytheon (...) a primit…

- Statele Unite au suspendat toate serviciile de viza "non-imigrante" dupa arestarea unui angajat al consulatului sau in octombrie. Lucratorul a fost reținut in legatura cu legaturi suspectate cu un cleric care a fost acuzat de lovitura de stat esuata anul trecut in Turcia. Departamentul…

- Misiunile consulare americane in Turcia vor reincepe sa elibereze vize, in urma unei suspendari temporare provocate de arestarea unui angajat consular, a anuntat joi Ambasada americana la Ankara, scrie AFP, conform news.ro.Turcia a ”dat asigurari la nivel inalt” Statelor Unite in acest sens,…

- Ambasada SUA la Ankara a anuntat joi ca a ridicat toate restrictiile in serviciile de acordare a vizelor, dupa ce Turcia a oferit asigurari la nivel inalt privind personalul turc din cadrul misiunilor diplomatice americane, temperand astfel tensiunile care persista de o luna intre cei doi aliati…

- Dovezi convingatoare, care nu pot fi puse la indoiala, confirma existenta OZN-urilor, spune fostul sef al unui program secret din cadrul Pentagonului. Luis Elizondo sustine ca probe solide arata ca Pamantul a fost vizitat de obiecte zburatoare neidentificate, care folosesc tehnologii ce nu…

- In cadrul discursului rostit la postul TV NBC, Moon a declarat ca tara sa doreste reducerea tensiunii inaintea jocurilor olimpice de iarna ce se vor desfasura in Coreea de Sud, prin amanarea manevrelor militare comune. SABAH (Turcia), 20 decembrie 2017 - Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, sustinand…

- Marius Sumudica a dezvaluit, luni seara, ca un transfer al lui Denis Alibec (26 de ani) la Kayserispor e foarte greu de realizat, in ciuda informatiilor prezentate de presa turca. Printre argumentele aduse de Sumi impotriva mutarii se numara filosofia sa, pretul mare cerut de…

- Ani de zile, departamentul Apararii a finantat, la cererea unei figuri importante din Senat, un program ultrasecret cu privire la obiectele zburatoare neidentificate. Programul a primit unda verde cu zece ani in urma si este inca de actualitate. OZN-urile nu suscita numai curiozitatea amatorilor de…

- Aviația militara americana a fost obligata sa traga rachete de semnalizare spre avioane militare rusești în estul Siriei, obligându-le sa pareasca zona, a anunțat astazi Pentagonul. Incidentul a fost confirmat și de Ministerul rus al Apararii. In spațiul aerian deasupra…

- Ministrul de externe al Armeniei, Eduard Nalbandian, a vorbit despre relatiile dintre Turcia si Armenia si a anuntat ca protocoalele de normalizare a relatiilor semnate in octombrie 2009 de ministrii de externe ai celor doua tari vor fi anulate, potrivit Rador.