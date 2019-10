Pentagonul confirmă că forțele americane din Siria s-au aflat sub focul artileriei turce Pentagonul a confirmat vineri ca trupele americane aflate în nordul Siriei "au intrat sub focul artileriei turce" și a solicitat Ankarei sa-și sisteze toate operațiunile care ar putea forța forțele SUA sa întreprinda "imediat acțiuni defensive", relateaza Mediafax citând postul CNN. "Trupele americane din vecinatatea (localitații siriene) Kobani au intrat sub foc de artilerie dinspre pozițiile turcești, în jurul orei locale 21, pe data de 11 octombrie", a declarat un purtator de cuvânt al Pentagonului, care a precizat ca "explozia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

