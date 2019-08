Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea Statul Islamic (SI) este pe cale sa reapara in Siria in timp ce Statele Unite isi retrag trupele din aceasta tara, a indicat marti intr-un raport un inspector general al Pentagonului, relateaza AFP.

- Statele Unite se opun comportamentului destabilizator al Chinei in regiunea Indo-Pacific, a afirmat secretarul american al apararii, Mark Esper, duminica, in Australia, in conditiile in care cele doua natiuni poarta un razboi comercial in crestere, informeaza Reuters. "Credem cu tarie ca nicio natiune…

- Statele Unite au doborat drona iraniana deasupra Stramtorii Ormuz, pentru ca aceasta se apropia in mod periculos de nava americana, a subliniat Trump. Potrivit presedintelui american, drona iraniana s-a apropiat la mai putin de 1.000 de metri de USS Boxer, care a intreprins ”o actiune defensiva”.…

- Turcia a adoptat o lege care reduce la jumatate, de la 12 la 6 luni, perioada serviciului militar obligatoriu si prevede totodata posibilitatea unei scutiri in schimbul unei sume de bani. In acord cu noua lege, votata marti in Parlament si promulgata miercuri prin decret prezidential, cel putin 130.000…

- Marea Britanie nu considera ca Statele Unite sau Iranul iși doresc un razboi, insa Londra este preocupata de posibilitatea declanșarii unui conflict accidental, a declarat Jeremy Hunt, ministrul britanic de Externe, potrivit cotidianului The New York Times, scrie Mediafax."Suntem foarte preocupați:…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a desemnat vineri pe Mark Esper in functia de secretar al Apararii, a anuntat Casa Alba, intr-un context de tensiuni exacerbate cu Iranul, noteaza AFP. Numirea lui Mark Esper, care l-a inlocuit marti pe Patrick Shanahan, ca secretar interimar, trebuie sa fie validata…

- Presedintele american, Donald Trump, urmeaza sa il desemneze pe Patrick Shanahan in fruntea Pentagonului, un post pe care il ocupa deja de la inceputul anului, a anuntat joi Casa Alba, relateaza AFP. Fost numarul doi al Departamentului Apararii, Patrick Shanahan, 56 de ani, a fost numit ministru interimar…