Pentagonul avertizează asupra activității submarinelor chinezești în Oceanul Arctic. China a pus ochii pe Groenlanda Activitațile tot mai puternice ale Chinei in regiunea arctica ar putea duce la creșterea prezenței sale militare, inclusiv la introducerea de submarine nucleare, care sa acționeze ca inhibitor, potrivit unui raport al Pentagonului, citat de Reuters. Analiza este inclusa in raportul anual al Congresului SUA despre forțele armate chineze. Documentul arata ca China vrea sa deschida noi rute comerciale prin Arctica, odata cu topirea ghețurilor, ca urmare a incalzirii globale, supranumite ”Drumul polar al Matasii”. In ciuda faptului ca nu are deschidere la Oceanul Arctic, China are o prezența tot mai… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

