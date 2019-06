Stiri pe aceeasi tema

- In teorie ne place sa credem ca tinem pasul cu tot ceea ce inseamna digitalizare. Practica ne arata insa ca, oricate tablete, smartphone-uri si conexiuni 4G am avea la dispozitie, intotdeauna cautam in geanta, in buzunare, pe birou ori la colegi un pix...

- Jaf ca-n filme la o casa de amanet și casa de schimb valutar din Barlad. Hoții au dat lovitura noaptea trecuta. Hoții n-au vrut sa intre prin spate, pentru ca zona era impanzita de camere de luat vederi. Au decis sa intre prin spate, printr-un atelier de reparat televizoare, a notat vremeanoua.ro. Ei…

- I.L., un barbat de 51 de ani, domiciliat in municipiul Constanta, a fost trimis in judecata sub aspectul comiterii infractiunii de furt, hotarare cu privire la care a facut apel. Dezbaterile au avut loc in data de 23 mai, iar Curtea de Apel Constanta s a pronuntat la data de 30 mai 2019. Judecatoria…

- De multe ori, tineri aparent sanatosi fac stop cardiac, moment in care inima inceteaza sa bata brusc, in timp ce fac activitati sportive. Cauzele pot fi diverse, cum ar fi cardiomiopatie hipertrofica (HCM), o afectiune mostenita. In acest caz muschii inimii sunt anormal de grosi, astfel ca este mult…

- Socati, locatarii au sunat la 112. Era ora patru si douazeci cand politistii sectiei 13 au aflat ca banca de la parterul blocului a fost atacata de hoti. Imediat zona a fost impanzita de criminalisti.

- Dupa ce clipul prin care indeamna oamenii sa mearga la vot, Mircea Bravo explica scenariul și cum s-a ajuns la ”Așa a zis bunica”. ”Noi credem ca umorul, ca și iubirea, e universal. E limbajul ințeles de oamenii din toate condițiile sociale. Umorul este cea mai eficienta metoda de a ajunge la oameni,…

- McDonald’s nu ofera mancare gratuit, fiti linistiti. Dar un utilizator YouTube cu nick name-ul Hamburglar Bourne ne arata un video cu modalitatea de a manca la restaurantul McDonald’s gratuit.

- Oamenii sunt ''dependenti in mod crucial'' de sanatatea mediului natural, pentru toate lucrurile de care au nevoie, inclusiv oxigen si hrana, a avertizat naturalistul britanic David Attenborough, potrivit Press Association. Intr-un interviu acordat revistei BBC Science Focus, Attenborough…