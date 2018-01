Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american a semnat, pe 25 septembrie, un al treilea nou decret care interzice in mod permanent trecerea frontierelor americane de catre cetateni din sapte tari, si anume Yemenul, Siria, Libia, Iranul, Somalia, Coreea de Nord si Ciad. In mod punitiv, noul decret suspenda, de asemenea, intrarea…

- Economia globala este asteptata sa urce cu aproape 4% in 2018, exprimata la paritatea puterii de cumparare (PPP), adaugand 5.000 de miliarde de dolari peste valoarea curenta, potrivit estimarilor PwC cuprinse in raportul Global Economy Watch. "Vedem in 2018 un trend similar al dezvoltarii…

- Conform analizei economice a PwC, 2018 este previzionat a fi un an foarte bun pentru sectorul energetic Rata șomajului in țarile G7 atinge cel mai scazut nivel din ultimii 40 de ani Economia globala este așteptata sa creasca cu aproape 4% in 2018, exprimata la paritatea puterii de cumparare (PPP), adaugand…

- Rusia și Occidentul au terminat anul 2017 intr-o atmosfera foarte tensionata: acordurile de la Minsk privind reglementarea situației in Donbas nu sunt indeplinite, Rusia continua sa ocupe Crimeea și se afla sub sancțiuni. Totodata, despre intervenția Moscovei in viața politica interna a țarilor occidentale…

- Un responsabil al Departamentului de Stat de la Washington a afirmat joi ca SUA detin informatii ca „anumite nave se implica in activitati interzise de ONU, inclusiv transbordari de produse petroliere rafinate intre doua nave si transportul de carbune provenit din Coreea de Nord”.

- Statele Unite si Rusia au convenit sa continue eforturile diplomatice pentru rezolvarea crizei generate de programul de dezvoltare a rachetelor nculeare derulat de Coreea de Nord. Cele doua state au subliniat ca nici Washingtonul, nici Moscova nu vor accepta Phenianul ca putere nucleara.

- Importanta economiilor majore din Asia va continua sa creasca in anul 2018 si ulterior, preconizeaza Centrul de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor (CEBR), un institut cu sediul la Londra. Conform estimarilor, India va depasi Marea Britanie si Franta in 2018, devenind a cincea economie…

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- Comisia Europeana a prezentat un raport privind progresele inregistrate in sensul asigurarii unei reciprocitati depline in materie de vize cu Canada si Statele Unite, in care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, potrivit unui comunicat al Executivului UE. Documentul arată că recent…

- Politica prevede revenirea intr-o lume a rivalitații super-puterelor, cu China și Rusia descrise drept principalele amenințari la adresa dominarii economice a Statelor Unite, potrivit BBC. Și-a inceput discursul din Washington prin a sublinia "eșecurile" politicii externe anterioare. Trump…

- Autoritațile americane au pus in același rand Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerand totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, in cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale, scrie rador.ro.„In…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior, au discutat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross. Una dintre temele discutate a vizat consolidarea…

- Cercetatorii de la Arhiva Naționala de Securitate din cadrul Universitații George Washington, specializata in obținerea informațiilor cheie declasificate din partea guvernului, au pus la punct 30 de documente cruciale care arata in mod clar ca oficialitati occidentale de rang inalt i-ar fi promis…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca Rusia nu ajuta Statele Unite în privinta solutionarii crizei nord-coreene, adaugând ca Washingtonul ar dori sa primeasca mai mult ajutor din partea Moscovei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Presedintele american l-a sunat,…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior discuta vineri seara, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, despre consolidarea parteneriatului economic dintre Romania si Statele…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a insistat joi ca nu exista nici un fel de prezenta a armatei ruse in estul Ucrainei, relateaza agentia DPA, informeaza AGERPRES . Gruparile militiei locale din estul Ucrainei sunt suficiente pentru gestionarea amenintarilor militare, a declarat Putin in cadrul conferintei…

- Aviația militara americana a fost obligata sa traga rachete de semnalizare spre avioane militare rusești în estul Siriei, obligându-le sa pareasca zona, a anunțat astazi Pentagonul. Incidentul a fost confirmat și de Ministerul rus al Apararii. In spațiul aerian deasupra…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat marti ca folosirea optiunii militare impotriva Coreii de Nord, in cazul epuizarii tuturor solutiilor diplomatice, ar insemna esecul sau personal, transmite AFP. Statele Unite "vor spori presiunea pana cand Coreea de Nord se va angaja semnificativ"…

- China si Rusia efectueaza exercitii antibalistice pentru mentinerea echilibrului strategic. Exercitiul antiaerian ruso-chinez "Securitate Aerospatiala - 2017" a inceput luni, in apropiere de Beijing, si va dura sase zile.Manevrele militare ruso-chineze au rolul intensificarii cooperarii…

- Articolul explica pe o intreaga pagina a Jilin Daily, felul in care armele nucleare sunt diferite de cele traditionale si instruieste oamenii pentru a se proteja in eventualitatea unui atac. Cei care sunt afara in timpul unui atac ar trebui sa se ascunda intr-un transeu, sa isi acopere pielea…

- De cand Netflix a inceput sa se extinda in afara Statelor Unite ale Americii, au existat mereu discuții privind conținutul pe care utilizatorii altor țari il au disponibil pe platforma, comparativ cu utilizatorii americani. In 2016, Netflix a devenit disponibil in intreaga lume, exceptand China, Crimeea,…

- Noul ambasador american in Rusia, Jon Huntsman, a declarat luni intr-un interviu acordat ziarului financiar rus Vedomosti ca unul dintre motivele racirii relațiilor dintre cele doua țari a fost "ingerința" Moscovei in alegerile prezidențiale din SUA in 2016, potrivit RIA Novosti. …

- Coreea de Nord este "cea mai mare amenintare imediata pentru Statele Unite", iar potentialul unui razboi intre SUA si Coreea de Nord creste de la o zi la alta, a atras atentia H.R. McMaster, la Forumul National de Aparare Reagan, informeaza The Guardian. "Cred ca este in crestere in fiecare zi, ceea…

- Tribunelele din Statele Unite ale Americii nu pot judeca Turcia, a declarat, sambata, presedintele Recep Tayyip Erdogan, facand referire la cazul unui om de afaceri turc acuzat ca ar fi ajutat Iranul sa incalce sanctiunile internationale, relateaza Reuters.

- Racheta balistica nord-coreeana Hwasong-15, testata cu succes în cursul zilei de marti, are capacitatea sa ajunga în Statele Unite ale Americii, potrivit unor experti americani si sud-coreeni, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Ministerul sud-coreean al Apararii a caracterizat…

- Ministerul sud-coreean al Apararii a caracterizat proiectilul nord-coreean drept o racheta balistica intercontinentala (ICBM) care poate zbura peste 13.000 de kilometri. "Evaluarea noastra este ca testul de zbor a avut succes. In cazul in care racheta ar fi lansata dintr-un unghi normal,…

- La fel ca si Statele Unite ale Americii, Europa se afla de acum in raza de actiune a tirurilor cu rachete balistice efectuate de Coreea de Nord, a avertizat joi ministrul apararii din Franta, Florence Parly,...

- "Am citit raspunsul celor doi derbedei aflati in fruntea Parlamentului la declaratia Departamentului de Stat al SUA. Atat tonul cat si continutul sunt de o gravitate extrema si parca venite din alte timpuri... cele in care "agenturilii straine" erau de vina pentru tot ce se intampla rau la noi. SUA…

- Romania a invins Taipeiul Chinezesc cu 3-1 și Cehia cu 3-2 și s-a calificat in sferturile de finala de pe primul loc. Cea mai buna jucatoare a tricolorelor a fost Adina Diaconu, care a adus cate doua puncte in fiecare din aceste doua meciuri. Romania s-a calificat in sferturi și pe tabloul…

- Statele Unite au impus, miercuri, sanctiuni impotriva a 13 companii si organizatii din China si Coreea de Nord, pe care Washingtonul le acuza ca ofera sustinere Phenianului, ajutandu-l sa se eschiveze in fata restrictiilor internationale impuse Coreei de Nord, relateaza site-ul agentiei Reuters,…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- Apple pare sa fi ales Intel sa fie producatorul pentru modemul 5G pe care viitoarele modele de iPhone il vor folosi. Conform unor surse apropiate companiei americane, Apple a început să planifice trecerea la 5G, colaborând deja în acest sens cu Intel. În acelaşi timp,…

- Planul fiscal a fost aprobat in Camera Reprezentantilor cu 227 de voturi pentru si 205 impotriva, fiind considerat o victorie pentru presedintele Donald Trump. In forma aprobata joi, planul prevede cote de impozitare de 20% si 25% pentru companii, care pana acum erau taxate cu 35%. …

- Deputatii rusi au adoptat miercuri o lege care permite ca orice institutie internationala de presa sa fie desemnata drept ”agent din strainatate” - riposta Moscovei fata de inregistrarea sub aceasta desemnare a postului sau RT in Statele Unite, relateaza AFP.Aceasta masura - care plaseaza…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, se afla in prezent intr-o deplasare de serviciu cu o durata de 12 zile si va vizita tari ca Japonia, Coreea de Sud, China, Vietnam si Filipine. La momentul publicarii acestui articol oficialul se afla in China.

- Coreea de Sud va cumpara de la Statele Unite armament in valoare de "miliarde de dolari" pentru a face fața amenințarilor dinspre Coreea de Nord, dotata cu arma nucleara, a declarat marți președintele american Donald Trump, citat de France Presse. Aliat strategic al SUA și…

- Donald Trump a ajuns sambata seara in Japonia, prima țara vizitata in cadurl turneului de 10 zile in Asia. Este cel mai lung turneu in Asia efectuat de catre un presedinte american in ultimii 25 de ani, potrivit BBC News. In data de 7 noiembrie, Trump va discuta in Coreea de Sud cu presedintele Moon…

- Armata rusa, care intervine in Siria in sprijinul fortelor guvernamentale, a declarat vineri ca Statele Unite ale Americii ar fi impiedicat refugiati sirieni sa primeasca ajutoare umanitare, apreciind ca aceasta este asemanator cu o "crima de razboi", relateaza France Presse.Potrivit "Centrului…

- Președintele american, Donald Trump, a avertizat duminica, la sosirea in Japonia, ca "niciun dictator" nu trebuie sa subestimeze Statele Unite, intr-o aluzie abia voalata la Coreea de Nord care urmeaza sa domine turneul sau in Asia, relateaza AFP. "Nimeni, niciun dictator,…

- „Narativele anti-occidentale s-au inmultit in ultima perioada in Romania, avand drept scop vulnerabilizarea statului, influentarea de politici publice, erodarea increderii in valorile democratiei liberale, in NATO, in Uniunea Europeana, in parteneriatul cu SUA, prin rostogolirea permanenta de informatii…

- Trump la un an de la alegeri: contestat de americani, dispretuit de vest-europeni, ignorat si batjocorit de nord-coreeni. Ce garantii mai ofera astazi Statele Unite lumii libere? Statele Unite, care au inspirat si condus cu succes Occidentul si aranjamentele internationale dupa Al Doilea Razboi…

- Statele Unite continua discret contactele diplomatice directe cu Coreea de Nord, a declarat marți agenției Reuters un oficial de rang inalt din Departamentul de Stat de la Washington. Aceste contacte au loc in ciuda afirmației publice a președintelui american Donald Trump ca este o pierdere de vreme.…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat ca nu exista nicio dovada ca Moscova s-ar fi implicat in scrutinul prezidential desfasurat in Statele Unite in 2016, dupa ce fostii membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump au fost inculpati in acest caz, informeaza postul France 24.…

- NATO a acuzat, Rusia ca ar fi indus în eroare membrii Alianței cu privire la adevaratul scop al exercițiului militar Zapad care a avut loc, luna trecuta, în Belarus. Pe de alta parte, Moscova susține ca nu a vrut decât sa „potoleasca” propaganda anti-rusa.…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat, marti, ca programele balistice si nucleare ale Coreei de Nord reprezinta ”o amenintare fara precedent” pentru Statele Unite, Coreea de Sud si Japonia, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Amenințarea nucleara nord-coreeana, raspandirea terorismului legat de ISIS și disputa din Marea Chinei de Sud vor fi discutate la reuniunea miniștrilor apararii ASEAN, luni, in Filipine, informeaza dpa. În afara de întâlnirea de luni, o alta va avea loc marți între…