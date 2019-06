Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a acuzat duminica Iranul ca a tras, pe 13 iunie, o racheta asupra unei drone americane aflata in zbor in apropierea unuia din cele doua tancuri petroliere atacate joi in Golful Oman, informeaza Reuters.

- Ministerul iranian de externe l-a chemat sambata sa dea explicatii pe ambasadorul Marii Britanii acreditat la Teheran, dupa ce vineri ministrul britanic de externe, Jeremy Hunt, a afirmat ca este "aproape sigur" ca Iranul se afla in spatele atacurilor de joi din Marea Oman asupra a doua petroliere,…

- Teheranul a denuntat vineri drept ”fara fundament” acuzatiile americane prin care Republica islamica este facuta ”responsabila” de atacuri ce au vizat joi doua petroliere la Marea Oman, relateaza AFP.

- Departamentul de Stat al SUA a aprobat 314 milioane de dolari pentru posibile vanzari de rachete de aparare aeriana in Coreea de Sud, a anuntat vineri Pentagonul, pe fondul reaparitiei tensiunilor pe peninsula coreeana, relateaza Reuters.Coreea de Sud, un aliat cheie al Statelor Unite in Asia,…

- Adjunctul ministrului saudit al Apararii a acuzat Iranul, joi, pentru ordonarea atac cu drone asupra unor instalatii petroliere din Arabia Saudita, care ulterior a fost revendicat de rebelii huthi din Yemen, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.Atacul se demonstreaza ca "aceste…

- Nava de razboi USS Arlington si o baterie de rachete Patriot se adauga desfasurarii in Orientul Mijlociu a unui portavion si a unor bombardiere in fata unor amenintari de atacuri iminente'' atribuite Iranului. Pentagonul a anuntat, vineri, ca o nava de razboi care transporta vehicule,…

- Pentagonul a anuntat luni suspendarea tuturor livrarilor catre Turcia de echipamente, precum si a activitatilor ce vizeaza capacitatea operationala a avioanele de vanatoare invizibile F-35, in incercarea de a descuraja achizitionarea de catre Ankara a sistemelor antiracheta rusesti S-400, informeaza…