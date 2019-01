Stiri pe aceeasi tema

- ”Nimeni la Pentagon nu poate sa-și dea seama de ce contribuabilii americani au cumparat un Dacia Sandero Stepway 2 pentru Ministerul roman de Aparare, dar se pare ca este unul dintre acele lucruri pe care aliații il fac pentru a netezi relațiile.”, așa iși incepe Bloomberg un articol in care se intreaba…

- Intentia autoritatilor din România de a consolida bugetul cu o noua taxa ar trebui sa le reaminteasca bancilor straine prezente în Europa de Est cât de vulnerabile pot fi în aceasta regiune, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a ordonat marti Departamentului Apararii sa creeze un nou comandament militar special insarcinat pentru spatiu, care va superviza activitatile noii aripi a Pentagonului, intitulata Forta Spatiului, noteaza AFP si dpa. Intr-un mesaj adresat secretarului american…

- Grupul danez ISS A/S, cel mai mare furnizor mondial de servicii de curatenie, intentioneaza sa elimine aproximativ 100.000 de locuri de munca, adica aproximativ o cincime din forta sa de munca globala, si sa iasa de pe 13 piete cel mai putin profitabile, printre care se numara si Romania, transmite…

- Rezolutia privind statul de drept in Romania, adoptata saptamana trecuta de Parlamentul European la Strasbourg, nu este impotriva Romaniei sau romanilor, a declarat miercuri presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, in dezbaterea 'Tinerii in dialog cu Parlamentul European', gazduita…

- Afirmatiile liderului ALDE vin in contextul in care Cristian Ghinea a anuntat ca la Congresul ALDE Europa de luna viitoare va fi discutata o rezolutie care propune excluderea ALDE Romania din familia europeana. Intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa la Bistrita, ce stie despre o astfel de rezolutie…