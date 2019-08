Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a anuntat marti ca va castiga cursa de dezvoltare a unor arme nucleare de generatie noua, in pofida accidentului unei rachete misterioase produs in nordul Rusiei, care a provocat cresterea temporara a nivelului radiatiilor, transmite Reuters potrivit news.ro.Rosatom, agentia nucleara…

- Nivelurile de radiații din orașul rus Severodvinsk, situat in apropierea bazei militare in care s-a produs o explozie saptamana trecuta au crescut de pana la 16 ori, au anunțat autoritațile ruse. Pe 8 august, dupa un accident pe care autoritațile au declarat ca a implicat un test de racheta pe o platforma…

- Australia a exclus primirea pe teritoriul sau a noilor arme conventionale cu raza medie de actiune, dupa o vizita a lui Esper la Sydney."Nu am intrebat pe nimeni despre desfasurarea de rachete in Asia", a declarat seful Pentagonului inainte de a ajunge la Tokyo. "Nu am intrebat niciodata,…

- Statele Unite vor accelera dezvoltarea de noi rachete sol-aer dupa iesirea din Tratatul cu Rusia privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), intrata in vigoare la 2 august, a anuntat vineri seful Pentagonului Mark Esper, transmite AFP. "Acum ca ne-am retras, ministerul apararii va continua sa dezvolte…

- SUA isi mentin planurile de manevre militare comune impreuna cu Coreea de Sud, a anuntat miercuri un inalt responsabil al Pentagonului a doua zi dupa noile tiruri cu rachete nord-coreene, interpretate ca un avertisment al Phenianului in scopul anularii exercitiilor, relateaza AFP. "Nu, nu exista nicio…

- Boeing a pierdut o comanda de 6 milioane de dolari dupa cele doua tragedii aeriene care au dus la suspendarea zborurilor pentru avioanele de linie 737 Max. Compania care a renunțat la achiziții s-a orientat catre principalul concurent, Airbus.

- Cea mai mare achizitie de armament de catre Bulgaria dupa inlaturarea regimului comunist se afla pe ultima suta de metri.Bulgaria se asteapta ca Statele Unite sa transmita curand o oferta la nivelul de 1,2 miliarde de dolari privind vanzarea a opt avioane F-16 noi, a anuntat marti Ministerul…

- Administratia Federala pentru Aviatie (FAA) din Statele Unite a anuntat duminica faptul ca unele avioane Boeing 737 MAX ar putea avea componente fabricate incorect, care trebuie sa fie inlocuite, aceasta fiind o noua problema pentru grupul Boeing, transmite Reuters.Potrivit FAA, pana la 148…