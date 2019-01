Pentagonul a anuntat ca a primit o noua cerere din partea Departamentului Securitatii Interne (DHS) pentru a sprijini garzile de frontiera in fata sosirii migrantilor, fara sa precizeze daca vor fi trimise trupe suplimentare la granita cu Mexicul, relateaza AFP. "Am primit vineri o noua solicitare de asistenta de la DHS", a declarat un responsabil al Departamentului Apararii sub acoperirea anonimatului. El nu a dezvaluit continutul cererii, dar a afirmat ca DHS solicita capacitati pentru a efectua o misiune data si ca Pentagonul stabileste ce materiale si ce efective sunt necesare pentru indeplinirea…