- Retragerea militarilor americani din anumite zone din Siria deschide calea unei ofensive turcești dorita de președintele Recep Tayyip Erdogan, dar plaseaza Ankara în fața unei provocari de anvergura, scrie AFP. În plus, nemulțumirea unor apropiați ai lui Trump fața de decizia de retragere…

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…

- Turcia va lansa o operatiune militara in nord-estul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, sambata, dupa ce autoritatile de la Ankara au acuzat Washington-ul ca nu a facut suficient pentru a-i indeparta pe luptatorii kurzi sirieni de la frontiera turca, relateaza Reuters. Operatiunea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a reiterat sambata amenintarea cu lansarea unei operatiuni ''la sol si in aer'' in Siria contra militiilor kurde Unitatile de protectie a poporului (YPG), considerate de Ankara organizatie terorista, transmite AFP. ''Noi ne-am pregatit,…

- ''Continuam sa furnizam arme si vehicule perfect adaptate nevoilor'' Fortelor democratice siriene (FDS), a declarat Chris Maier, directorului grupului de lucru al Pentagonului pentru lupta contra SI. ''Suntem total transparenti cu privire la aceste livrari. Noi informam Turcia lunar in legatura…

- "Centrul de operatiuni va functiona la deplina capacitate de saptamana viitoare", a declarat ministrul Hulusi Akar, potrivit afirmatiile citate de propriul minister pe site-ul sau de internet. "Am ajuns la un acord general pentru coordonarea si controlul spatiului aerian, precum si asupra…

- Ankara a evocat marti discutii intre responsabili militari americani si turci cu privire la infiintarea acestei zone menite sa separe frontiera turca de combatantii kurzi sustinuti de SUA in nordul Siriei, in conflictul inceput in 2011.O propunere in acest sens a fost prezentata in ianuarie…

- Turcia le-a cerut Statelor Unite, aliatul lor din cadrul NATO, sa revina asupra deciziei de a exclude Ankara din programul pentru achizitionarea de avioane F-35, atentionand ca aceasta decizie este una nedreapta, informeaza joi DPA. "Invitam SUA sa-si indrepte greseala care va deschide rani ireparabile…