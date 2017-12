Stiri pe aceeasi tema

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, anunta Pentagonul. "Compania Raytheon (...) a primit…

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, anunta Pentagonul. "Compania Raytheon (...)…

- Baletului pe Gheata din Sankt Petersburg vine la Cluj cu „Lacul Lebedelor” Ansamblul de Stat al Baletului pe Gheața din Sankt Petersburg, maeștri ai patinajului artistic si ai baletului clasic rusesc, prezinta la Cluj-Napoca spectacolul „Lacul Lebedelor”. Evenimentul va avea loc duminica, 14 ianuarie…

- Pentagonul a cheltuit 22 de milioane de dolari din bugetul Departamentului de Stat pentru derularea unui program care sa investigheze OZN-urile, scriu jurnalistii de la New York Times, care redau mai multe interviuri cu persoane implicate si citeaza inregistrari pe care le-au obtinut in acest sens.

- Pentru ele, 2017 se va incheia cu un mare succes! Cantarețele au reușit sa faca un spectacol de neuitat la o nunta de milioane de dolari din Qatar. Solistele de la Amadeus au lansat piese și videoclipuri care se bucura de succes peste hotare, motiv pentru care acestea sunt tot mai cerute la diverse…

- Cel mai batran barbat din lume a implinit 113 ani și dezvaluie care este secretul sau: legume cultivate in curtea sa și un pahar de vin roșu pe zi, scrie Daily Mail. Francisco Nunez Olivera, cel mai batran barbat din lujme potrivit Guiness Book, și-a sarbatorit a 113-a aniversare in locuința sa din…

- Romanca Simona Halep, liderul tenisului feminin mondial, a fost nominalizata alaturi de alte 25 de jucatoare in ancheta pentru premiul WTA de Favorita a Fanilor, anunța site-ul WTA, citat de Agerpres. Poloneza Agnieszka Radwanska a caștigat distincția in ultimii șase ani, incepand din 2011. "Imi…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . Optimi de finala 10 decembrie 18.30 Ungaria – Franța 18.30 Serbia – Muntenegru 21.30 Danemarca – Germania 21.30 Suedia…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . 6 decembrie Grupa C 15.00 Rusia – Japonia 29-28 18.45 Tunisia – Muntenegru 23-29 21.30 Brazilia – Danemarca 20-22 Grupa…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . Grupa C 15.00 Rusia – Japonia 29-28 18.45 Tunisia – Muntenegru 21.30 Brazilia – Danemarca Grupa D 13.00 Camerun – Coreea…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . Grupa C 15.00 Rusia – Japonia 29-28 18.45 Tunisia – Muntenegru 21.30 Brazilia – Danemarca Grupa D 13.00 Camerun – Coreea…

- Portugalia, campioana europeana en titre, si Spania, campioana mondiala din 2010, se afla in Grupa B, alaturi de Iran si Maroc, la Campionatul Mondial de fotbal de anul viitor, care va avea loc in Rusia, in perioada 14 iunie - 25 iulie 2018. Campioana mondiala en titre, Germania, se afla in Grupa F,…

- Portugalia, campioana europeana en titre, și Spania, campioana mondiala din 2010, se afla in Grupa B, alaturi de Iran și Maroc, la Cupa Mondiala de fotbal de anul viitor, care va avea loc in Rusia, in perioada 14 iunie - 25 iulie 2018. Campioana mondiala en titre, Germania, se afla în…

- Bitcoin a cunoscut o noua crestere impresionanta, ajungand sa fie tranzactionat si cu peste 12.000 de dolari pe platformele din Coreea de Sud sau Australia. Toate criticile aduse de catre oamenii din industria financiara, si nu numai, nu fac decat sa ii creasca popularitatea monedei digitale, fapt…

- Legea prin care Armata va achizitiona sapte sisteme de rachete sol-aer Patriot cu echipamentele necesare a fost a promulgata, luni, de presedintele Klaus Iohannis. Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, cu 279 de voturi "pentru", un vot "impotriva" si o abtinere,…

- Nici bine nu s-a întors din China, unde a participat la lansarea proiectului mondial "Noua Cale a Matasii", ca Victor Ponta deja a început sa arunce sageți în Guvernul PSD. “Am crezut de la inceput ( timpul mi-a intarit aceasta convingere) ca “One Belt…

- A murit Janusz Wojcik, antrenorul care a dus echipa Poloniei in finala Jocurilor Olimpice din 1992. Acesta a fost și un politician renumit. Janusz Wojcik n-a fost un fotbalist renumit. A jucat, dar numai la echipe „mici”, precum Agrycola, Gwardia, Ursus și Hutnik, toate din Varșovia, Ravalpandi (Pakistan)…

- Câstigatorul premiului Guvernului Republicii Moldova "Inventator remarcabil" a devenit renumitul chimist Victor Covaliov – doctor, conferentiar universitar la Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica a Universitatii de Stat din Moldova. El a fost apreciat pentru ciclul de…

- Cheltuielile militare la nivel global au ajuns anul trecut la 1,69 de trilioane de dolari (1.690.000.000.000), potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace , cu sediul la Stockholm. Conform acestuia, Romania a cheltuit in 2016 mai mult ca niciodata in ultimii zece ani: aproape trei miliarde…

- Naționala de fotbal a Romaniei are bilanț pozitiv cu 13 dintre cele 32 de echipe calificate la CM 2018. Tricolorii n-au mai fost la Cupa Mondiala din 1998, de pe vremea cand Generația de Aur se califica in optimile de finala de pe locul 1 in grupa, dupa doua victorii de rasunet impotriva Columbiei…

- Peruvienii au obținut victoria grație golurilor marcate de Jefferson Farfan (min.27) și Christian Ramos (min.64). In meciul tur, disputat saptamana trecuta la Wellington, cele doua formații au terminat la egalitate, 0-0.Naționala peruana este cea de-a 32-a și ultima selecționata calificata…

- Romania a ocupat locul 9 la etapa de Cupa Mondiala de la Suzhou, in proba de spada feminin echipe. 20 de formații s-au duelat pentru un loc pe podium. Romania a intrat in concurs pe tabloul de 16, și s-a clasat la final pe locul 9. Pentru Romania au tras: Ana Maria Branza (CSA Steaua), Raluca Sbircia…

- Cosmin Contra, selectionerul nationalei Romaniei, s-a declarat foarte multumit dupa victoria tricolorilor, 2- in amicalul cu Turcia. "Gurita" a laudat jucatorii si atitudinea avuta de acestia, a vorbit despre Alibec, despre ce incearca sa faca la antrenamente pentru ca jucatorii sa vina cu placere…

- Jucatoarea romana de tenis Cristina Dinu a fost invinsa de slovena Polona Hercog cu 6-1, 6-4, duminica, in finala turneului ITF de la Santa Margherita (Italia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari. Dinu (24 ani, 382 WTA), venita din calificari, a pierdut într-o ora și…

- 10. Japonia. Are cheltuieli militare de 49,1 miliarde de dolari, cea mai mare cifra din ultimii ani. Are peste 247.000 de persoane active și aproape 60.000 in rezerva. Cu 1.595 de aeronave, este a 5-a cea mai mare forța aeriana. Armata este echipata și cu nave de razboi. 9. Coreea…

- Microsoft a anunțat ca Microsoft HoloLens, primul computer holografic integrat din lume, ce ruleaza Windows 10, va fi disponibil pe 29 de piețe noi din Europa – Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein,…

- Astazi, în cadrul evenimentului Future Decoded din Londra, Microsoft Corp. a anunțat ca Microsoft HoloLens, primul computer holografic integrat din lume, ce ruleaza Windows 10, va fi disponibil pe 29 de piețe noi din Europa – Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Ceha,…

- In perioada 15-21 octombrie 2017, o delegație formata din profesori și elevi de la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Dej a participat la un schimb de experiența cu școala 5th Highscool din orașul Volos, Grecia, in cadrul proiectului ERASMUS+ Developing trans and inter curricular skills for the 21th centrury.…

- Pașaportul Republicii Singapore a fost catalogat drept "cel mai puternic" din lume, potrivit indexului global al pașapoartelor, Global Passport Index, care evalueaza gradul de libertate al cetațenilor anumitor țari și care a fost publicat miercuri de firma de consultanța globala Arton Capital,…

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a promulgat luni legea prin care bugetul apararii al acestei țari va crește progresiv de la 2% din PIB, cat este in prezent, pana la 2,5% din PIB in anul 2030, informeaza agenția EFE. Guvernul conservator de la Varșovia insista ca Polonia trebuie…

- SUA si alte state occidentale încearca identificarea persoanei din echipa lui Kim Jong-un care super-vizeaza operatiunile cibernetice speciale. Când piratii cibernetici nord-coreeni au încercat, anul trecut, sa fure un miliard de dolari din Rezerva Federala din New York,…

- Atleta kenyana Joyciline Jepkosgei a caștigat duminica semi-maratonul feminin de la Valencia (Spania), stabilind un nou record mondial al distanței, cu timpul de 1h04 min51sec. Acesta este al doilea record stabilit în aceasta proba de atleta kenyana, deținatoare deja a cinci…

- Scriitorul de origine turca Dogan Akhanli, care este cetatean german, nu va fi extradat in Turcia, a anuntat vineri Ministerul spaniol al Justitiei, transmite dpa, potrivit Agerpres. Guvernul de la Madrid a dat curs recomandarii ministrului justitiei, Rafael Catala, si a decis sa nu continue…

- Intrebat daca intr-o lume atat de framantata, diplomatia romaneasca raspunde adecvat, inspirat, eficient la provocarile externe, fostul ministru a spus: "Diplomatia ca si exercitiu institutional, dupa parerea mea, isi face datoria si este una din institutiile cele mai performante pe care le are…

- Un avocat din Coreea de Sud a declarat ca hackeri, suspectati ca lucreaza pentru regimul condus de Kim Jong-un, au obtinut acces la o retea intranet secreta a armatei din Coreea de Sud in septembrie 2016 si ca au furat planurile de razboi facute de SUA si aliatul sau. „A fost o greseala ridicola”, a…

- Postul de televiziune japonez TBS a aratat imagini cu elevi care merg spre scoala purtand casti si masti. Institutia se afla la poalele vulcanului Shinmoedake. Mai mult, locuitorii au descris presei ca au auzit bubuituri provenind de la vulcan si ca cenusa a cazut in cel putin patru sate si orase…

- Artisti ucrainieni, in concertul de deschidere Toamna Muzicala Clujeana Incepe cea de-a 51-a editie a Festivalului International „Toamna Muzicala Clujeana”, eveniment care va avea loc in perioada 13-28 octombrie 2017 la Cluj-Napoca. Concertul de deschidere este programat vineri, 13 octombrie, incepand…

- Ce nebunie! Egipt s-a calificat la Cupa Mondiala dupa un gol marcat la ultima faza. 15 echipe naționale și-au asigurat deja un loc la Campionatul Mondial din 2018, din Argentina. Printre ele se afla și Egipt, care revine dupa o pauza de 28 de ani la un turneu final. Calificarea „faraonilor” a fost de-a…

- Ediția din 2017 a unei curse de mașini propulsate cu energie solara, World Solar Challenge, a debutat duminica în Australia. Un numar de 42 de vehicule vor încerca sa traverseze aceasta țara, din nordul tropical și pâna pe țarmul ei sudic, într-o competiție dificila organizata…

- Turcia continua eforturile de intarire a armatei. Guvernul de la Ankara a decis sa majoreze cu 40% bugetul pentru Aparare pentru 2018. Peste 11 miliarde de dolari din vistieria țarii vor fi alocate anul viitor pentru dotarea armatei.

- Peste 50 de studenti din mai multe tari vor participa la cursurile din semestrul I al anului universitar 2017-2018, la Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Studenții internaționali Erasmus+ Incoming au fost primiti, vineri, intr-un cadru oficial, la UAB. Cei 54 de tineri provin din Turcia,…

- In cadrul pachetului lunar de decizii de constatare a neindeplinirii obligatiilor, cele referitoare la Romania includ: o scrisoare de punere in intarziere privind analizarea regulata a pietelor de telecomunicatii relevante, o scrisoare de punere in intarziere referitoare la adoptarea de harti acustice…

- Pentagonul sprijina in totalitate eforturile diplomatice ale secretarului de stat Rex Tillerson pentru rezolvarea crizei nucleare nord-coreene, a declarat marti secretarul american al apararii Jim Mattis, care pare astfel sa-l contrazica pe presedintele Donald Trump care duminica a afirmat ca o negociere…

- Guvernele trebuie sa isi "regandeasca" politicile turistice, pentru a fi mai respectuoase fata de mediul inconjurator si populatiile locale in anumite destinatii saturate de vizitatori, potrivit uni text adoptat marti de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), transmite AFP.…

- DESPRE MUZICA, LA SUPERLATIV: In perioada 2 – 5 octombrie are loc la Sibiu, in cadrul tradiționalului Sibiu Opera Festival, cea de-a IX-a editie a concursului de canto „Vox Artis”. 40 de tineri artisti din Germania, Grecia, Rusia, Ungaria, Republic Moldova, SUA, Canada, Iran, Coreea de Sud, Polonia,…