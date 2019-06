Pentagon: Instructajul piloţilor turci a fost oprit - presa turcă Departamentul american al Apararii, Pentagon, a anuntat ca pilotii turci aflati la baza Luke nu mai participa la instructajul pentru noile avioane F-35 care urmau sa fie livrate Turciei, potrivit Haberturk, citat de Rador.



Purtatorul de cuvânt al Pentagonului, Mike Andrews, a declarat agentiei Reuters ca "Daca nu vor fi modificari în politica Turciei /privind achizitia de sisteme rusesti de aparare aeriana S-400/, vom continua sa diminuam participarea Turciei la programul F-35".

Un alt responsabil american a declarat pentru Reuters, sub protectia anonimatului, ca…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

