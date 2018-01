Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca actualul sistem de imigratie slabeste securitatea SUA, alimentand o dezbatere deja tensionata in aceeasi zi cand administratia sa a decis sa aduca in fata Curtii Supreme viitorul programului DACA (Deferred Action for

- Nasr Hariri, negociatorul sef al opozitiei siriene, a cerut, marti, SUA si UE sa intervina pentru a intesifica presiunile asupra regimului condus de Bashar al-Assad, Rusiei si Iranului pentru ca acestea sa se intoarca la negocieri pentru incheierea conflictului din Siria, relateaza site-ul Reuters.

- Statele Unite incearca sa influenteze situatia din Rusia inainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice impotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pana la sfarsitul lunii ianuarie,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Persoana pe care…

- "Au fost unii provocatori, dar nu erau turci. Stim cine sunt, cine a platit pentru aceste provocari si care a fost suma", a declarat Vladimir Putin, citat de agentiile Tass si Sputnik. "Nu este nimic bun in legatura cu aceste incidente. Sunt provocari menite sa distruga acordurile precedente", a…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca este putin probabil sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller in ceea ce priveste posibilele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA, informeaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Pentagonul a negat, marti, orice implicare într-o serie recenta de atacuri cu drone asupra unor baze militare ale Rusiei în Siria, dupa ce Ministerul Apararii rus a sugerat ca armata americana ar fi putut ajuta insurgentii sirieni, informeaza site-ul

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, Adrian Rankine-Galloway, a declarat, marti, ca "orice sugestie ca SUA sau fortele de coalitie ar fi avut un rol in atacarea bazelor militare ruse este nefondata si absolut iresponsabila". Ministerul Apararii rus a anuntat, luni, ca militantii teroristi…

- Ciclonul bomba a inceput joi si va continua sa afecteze estul continentului nord-american si in cursul weekendului. In zona orasului Boston este de asteptat ca startul de zapada sa ajunga pana la 45 de centimetri de zapada, iar apele involburate au inundat deja unele zone de coasta, potrivit…

- Rusia susține ca apelul american pentru dezbaterea la ONU a protestelor din Iran este „daunator și contraproductiv” scrie paginaderusia.ro. „Nu vedem vreun rol pentru Consiliul de Securitate ONU în aceasta chestiune”, a spus joi ministrul adjunct de externe…

- Ministerul de Externe al Rusiei a criticat dur Statele Unite pentru sustinerea protestelor anti-guvernamentale din Iran, pozitie exprimata dupa ce ambasadorul Statelor Unite la ONU a promis ca administratia Trump va actiona pentru sustinerea acestora.

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a amenintat, miercuri, ca ar putea intrerupe ajutorul financiar acordat de SUA catre Autoritatea Palestiniana, recunoscand ca procesul de pace din Orientul Mijlociu a intrat in impas, relateaza The Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump a laudat, marti, protestatarii iranieni pentru ca au luat pozitie impotriva regimului "brutal si corupt" de la Teheran, dupa sase zile de confruntari violente care au provocat cel putin 22 de morti, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. "Oamenii…

- Rusia ameninta Romania cu masuri militare. Motivul invocat il constituie sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in țara noastra, dar și in Romania si in Japonia. Sistemele antibalistice instalate de SUA in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare,…

- Rusia: Sistemul antiracheta din Romania și Polonia incalca Tratatul INF. Vom lua masuri militare Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe,…

- Presedintele american Donald Trump considera ca ancheta cu privire la un eventual amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 ”da o imagine foarte proasta” Statelor Unite, potrivit The New York Times (NYT), scrie AFP.Citește și: Primul greu al Guvernului, care NEAGA ca i s-a…

- Spionii rusi au dejucat peste 60 de atentate teroriste in Rusia anul acesta, ii lauda Vladimir Putin, scrie The Associated Press, potrivit News.ro . Fosta politie secreta bolsevica Ceka si succesorii ei, precum KGB, sunt o ”parte inalienabila a istoriei noastre”, a declarat miercuri presedintele rus…

- Donald Trump s-a indepartat luni de celebrul sau slogan "America inainte de toate", prezentand o "strategie de securitate nationala" marcata prin trimiterea unor semnale uneori contradictorii in atentia Chinei si a Rusiei, comenteaza AFP.Presedintele republican american, care a marcat o schimbare…

- Prezenta militara continua in Siria a Statelor Unite dupa victoria impotriva organizatiei teroriste ISIS este de natura sa ne ingrijoreze, a afirmat Reprezentantul Permanent al Rusiei la ONU Geneva, Alexei Borodavkin, citat de agentia de presa Tass.

- Avioanele de vA¢nAƒtoare ale Statelor Unite au tras cu rachete de semnalizare cAƒtre douAƒ avioane ruseAYti dupAƒ ce acestea din urmAƒ au pAƒtruns A®n spaAiul aerian controlat de cAƒtre Pentagon, a afirmat un purtAƒtor de cuvA¢nt al departamentului e ApAƒrare american, informeazAƒ BBC News. Ministerul…

- Dupa instalarea sa la Casa Alba ca presedinte al Statelor Unite, Donald Trump a venit cu ideea ca imobilele din SUA folosite de ambasada Rusiei pentru personalul ei sa fie scoase la vanzare. Potrivit serviciilor...

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a purtat, vineri, o conversatie telefonica cu Vladimir Putin, presedintele Rusiei, iar cei doi au discutat despre criza din Peninsula Coreea si despre problemele din relatiile bilaterale, relateaza CNN si Tass.

- Avioanele de vanatoare ale Statelor Unite au tras cu rachete de iluminare catre doua avioane rusesti dupa ce acestea din urma au patruns in spatiul aerian controlat de catre Pentagon, a afirmat un purtator de cuvant al departamentului e Aparare american, informeaza BBC News.

- Direcția Județeana pentru Tineret și Sport Bacau a fost ieri, 12 decembrie, incepand cu ora 16.00, gazda unui dublu eveniment de tineret. In prima parte a intalnirii, sub coordonarea Virginei Braescu și a lui Niki Vranceanu (lucratori de tineret... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- "Au spus ca nu vor dezarma, ca nici nu se poate vorbi despre asta", a declarat Svetlana Maximova, unul dintre membrii delegatiei Rusiei la Phenian. Kazbek Taisaiev, un alt parlamentar rus, a precizat ca "nord-coreenii nu vor razboi, vor sa traiasca in normalitate, dar daca exista o amenintare…

- Parlamentarii rusi care au vizitat recent Coreea de Nord au anuntat ca Phenianul nu este pregatit sa dezarmeze si ca nu doreste izbucnirea unui razboi nuclear, dar este pregatit pentru acest scenariu, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Au spus ca nu vor dezarma, ca nici nu se poate vorbi…

- Un avion de lupta al Moscovei a interceptat, deasupra Marii Negre, un aparat american de recunoastere in timp ce acesta efectua o misiune de rutina in spatiul aerian international. Incidentul s-a petrecut sambata, dar Pentagonul l-a facut public abia ieri. Avionul de vanatoare de tipul Suhoi-30 s-a…

- Coreea de Nord a efectuat un nou test balistic, anunțand ulterior ca a fost testata cu succes o noua racheta balistica intercontinentala. Totodata, Phenianul a anunțat ca și-a indeplinit obiectivul și ca a devenit un stat nuclear, relateaza BBC News. In urma acestei noi provocari, Donald Trump a declarat…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson, a reafirmat marți angajamentul Statelor Unite de a face face fața "agresiunilor" Rusiei impotriva vecinilor sai cerandu-le europenilor, in același timp, sa intrerpinda mai mult pentru propria securitate, comenteaza AFP. "Recunoaștem,…

- Inspectoratul Teritorial in Munca al județului Covasna a desfașurat, pe tot parcursul acestui an, campanii in domeniul S.S.M. Campaniile au cuprins inclusiv acțiuni de verificare a unor societați, in urma carora s-au aplicat amenzi contravenționale in valoare totala de 26.000 de lei Campania naționala…

- Departamentul de Stat al SUA a dat unda verde vanzarii de sisteme de rachete Patriot catre Polonia, tranzacție estimata la 10,5 miliarde de dolari, a anunțat vineri seara Pentagonul, potrivit Reuters. Polonia, care este membra a NATO, și-a intensificat eforturile de consolidare a apararii…

- Trei raiduri aeriene asupra unei piețe din orașul Atarib, nordul Siriei, la o ora de vârf, s-au soldat cu 61 de morți. Bombardamentul a fost atribuit rușilor pentru ca a fost efectuat cu avioane rusești și oricum, aviația lui Bashar al-Assad nu executa niciun atac neaprobat de ruși.…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut Rusiei și Statelor Unite sa retraga trupele din Siria pentru a incerca o soluționare politica a crizei, transmite RIA Novosti. „Se tot spune ca criza nu poate fi rezolvata pe cale armata. Atunci sa-și retraga militarii, iar soluția la criza va fi una politica.…

- Inflexibilitatea partii americane este principalul motiv pentru care nu a fost posibila organizarea unei intalniri bilaterale intre presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, in timpul summitului APEC din Vietnam, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei Reuters. Trump…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a descris drept "normal" dialogul cu omologul sau american, Donald Trump, despre care a spus ca se comporta "corect si amical", informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Prezent la summitul organizatiei pentru Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC),…

- Liderii celor 21 de state membre ale Cooperarii Economice Asia-Pacific au ajuns in Vietnam, unde se desfasoara summitul anual al organizatiei. La reuniune participa si presedintii Statelor Unite si Rusiei. Apropierea summitului a dus la un adevarat razboi al declaratiilor.

- In cadrul turneului sau in Asia, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns vineri in Vietnam, unde va participa la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la Danang, informeaza Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Contrar unui anunt facut joi de consilierul pe probleme politice…

- Donald Trump, presedintele SUA, a scris, miercuri, pe Twitter ca individul care a comis atacul de marti din New York a ajuns pe teritoriul Statelor Unite prin intermediul programului ”loteria vizelor”, adaugand ca vrea sa elimine acest program, relateaza The Associated Press. ”Teroristul…

- Președintele american Donald Trump l-a calificat marți drept 'mincinos' pe fostul sau consilier George Papadopoulos, unul din cei trei inculpați in ancheta privitoare la ingerința Rusiei in alegerile prezidențiale din noiembrie 2016, și a minimalizat rolul acestuia in campanie, transmite AFP. …

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manfort, si fostul sau asociat Richard Gates s-au declarat luni nevinovati in cele 12 capete de acuzare la adresa lor in cadrul anchetei privind implicarea Rusiei in campania prezidentiala din SUA din 2016, informeaza EFE. Manafort si Gates au…

- Fostul director al campaniei candidatului Donald Trump, Paul Manafort, s-a predat luni procurorului special al Departamentului Justitiei Robert Mueller. Acesta e vizat de mai multe capete de acuzare. UPDATE 2: Fostul director al campaniei lui Donald Trump, Paul Manafort, este vizat de 12 capete de acuzare,…

- Vestea desecretizarii arhivelor CIA privind circumstanțele asasinarii lui John Fitzgerald Kennedy, la Dallas, la 22 noiembrie 1963, s-a rostogolit pe mapamond de vreo 10 zile. O așteptare planetara a transformat citirea la liber a catorva pagini declasificate intr-un fas de mari proporții. Cand, in…

- Președintele american Donald Trump a aprobat publicarea a 2.800 de documente secrete privind asasinarea fostului presedinte John F. Kennedy, în anul 1963, însa a amânat declasificarea unor documente "sensibile", la cererea serviciilor secrete, informeaza agentia The Associated…

- Achiziționarea unei mine de uraniu de catre ruși in timpul administrației Obama și e-mailurile lui Hillary Clinton vor fi investigate de o comisie guvernamentala republicana, scrie bbc.com. Comisia va investiga modul in care administrația Obama a aprobat in 2010 o tranzacție care a oferit Rusiei control…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca Armata Romaniei se afla mereu in topul increderii instituțiilor deoarece vegheaza la liniștea romanilor, subliniind ca Armata este garantul unitații și securitații naționale. "Nu întâmplator Armata se afla mereu în topul încrederii…

- 250 de militari americani, tancuri de ultima generație și mașini de lupta blindate au ajuns in baza militara de la Mihail Kogalniceanu . Soldatii si echipamentele lor au traversat Atalnticul pentru a ajunge in Romania. Vor ramane la noi in tara timp de noua luni. In aceasta perioada vor participa la…