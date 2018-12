Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat duminica seara ca omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, i-a dat asigurari ca va elimina ce a mai ramas din gruparea Stat Islamic (SI) in Siria, dupa anuntul retragerii trupelor americane din aceasta tara, transmite AFP preluata de Agerpres. "Presedintele…

- Turcia a afirmat ca militantii kurzi aflati la est de fluviul Eufrat in Siria ''vor fi ingropati in santurile lor cand va veni vremea'', dupa ce presedintele Donald Trump va incepe ceea ce va fi o retragere totala a trupelor americane din Siria, relateaza joi agentia Reuters. Decizia…

- Rusia, Iranul si Turcia se apropie de incheierea unui acord cu privire la alcatuirea unei comisii constitutionale siriene, care ar urma sa permita adoptarea unei noi Constitutii si organizarea unor alegeri in aceasta tara devastata de aproape opt de ani razboi sangeros, au declarat marti, la Geneva,…

- Turcia va lansa o noua misiune militara in nordul Siriei, in cateva zile, care va viza luptatorii militiei kurde, care sunt sustinuti de trupe americane, la est de Eufrat, a declarat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, miercuri, potrivit Reuters.

- Masura anuntata de Casa Alba va intra in vigoare incepand din 5 noiembrie. Totusi, opt tari nu vor fi penalizate de SUA daca vor continua sa importe petrol din Iran. „Sanctiunile vin”, a scris presedintele american, Donald Trump, pe Twitter dupa anuntul de vineri.SUA a reimpus sanctiunile…

- Autoritatile japoneze au anuntat marti ca un barbat despre care se crede ca este un ziarist nipon, rapit acum trei ani in Siria, a fost eliberat, transmit Kyodo si Reuters, informeaza Agerpres. "Am primit din Qatar informatii ca Jumpei Yasuda a fost eliberat", a indicat in cadrul unei conferinte…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, sustine ca ISIS a luat 700 de ostatici in zona din Siria controlata de fortele sustinute de USA si ca gruparea terorista a executat pe unii dintre ei si a promis ca urmeaza restul, scrie Reuters.Vorbind in orasul rus Soci, Putin a declarat ca printre ostatici…

- Luni se redeschide oficial frontiera Siriei cu Iordania, inchisa de trei ani, au anuntat duminica ambele tari, insa traficul normal nu se va relua imediat, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Inchiderea punctului de trecere de la Nassib, in 2015, a intrerupt o ruta importanta de transport al marfurilor…