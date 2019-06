Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile din Golful Oman atribuite Iranului reprezinta o problema mondiala si nu una americana, a declarat vineri seful Pentagonului, Patrick Shanahan, care a lansat un apel la ''consens international'' pentru solutionarea acestei chestiuni, transmite AFP potrivit Agerpres. ''Avem o problema…

- Administrația americana se concentreaza pe construirea unui consens internațional în urma atacurilor asupra petrolierelor în Orientul Mijlociu pentru care Statele Unite au dat vina pe Iran, a declarat vineri secretarul american al apararii, Patrick Shanahan citat de Reuters."Focusul…

- Statele Unite intentioneaza sa trimita trupe suplimentare in Orientul Mijlociu, pentru a asigura securitatea trupelor deja desfasurate in regiune, a anuntat seful Pentagonului, Patrick Shanahan, relateaza AFP.”Lucrul la care ne gandim este: oare exista un lucru pe care-l putem face pentru…

- In luna mai retorica agresiva dintre Teheran si Washington a escaladat dupa decizia presedintelui Donald Trump de a sanctiona orice export de petrol iranian si cresterea prezentei militare americane in zona Golfului, drept raspuns la ceea ce SUA declara ca sunt amenintari din partea regimului de…

- Desfasurarile militare ale Statelor Unite vizeaza "recurgerea la descurajare" contra Iranului, si "nu razboiul", a afirmat marti seful Pentagonului, Patrick Shanahan, citat de AFP potrivit Agerpres. "Principala noastra preocupare in acest moment este de a evita orice calcul prost iranian. Nu…

- Presedintele american Donald Trump a dezmintit marti informatia aparuta in cotidianul New York Times (NYT) potrivit careia oficiali americani discuta un plan militar vizand trimiterea a 120.000 de militari in Orientul Mijlociu pentru a contracara orice eventual atac iranian sau o accelerare a programului…

- Secretarul apararii Patrick Shanahan a aprobat o noua desfasurare de rachete Patriot in Orientul Mijlociu, cel mai recent raspuns al Washingtonului la ceea ce acesta considera a fi o amenintare in crestere din partea Iranului, potrivit informatiilor furnizate vineri Reuters de un oficial american, sub…