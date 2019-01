Pensions Europe: Masurile impuse prin OUG 114 vor fi devastatoare pentru sistemul romanesc de pensii

Stiri pe aceeasi tema

- Administratorii de fonduri de pensii private Pilon II se confrunta cu un „asediu“ in piata, in contextul in care cele mai recente modificari fiscale ingreuneaza activitatea acestora, ceea ce afecteaza si bursa de la Bucuresti.

- Guvernul vrea sa scada comisionul de administrare pentru Pilonul II de pensii de la 2,5% la 1%, iar din acest comision, jumatate, 0,5 puncte procentuale, vor reveni caselor de pensii, adica statului. Masura apare in ordonanta anuntata de ministrul Finantelor, ce va cuprinde zeci de masuri…

- Pilonul II de pensii din Romania reprezinta o piata extrem de competitiva, concurentiala, cu randamente investitionale foarte bune, cu costuri administrative si comisioane foarte reduse, iar o eventuala renuntare la acest mod de economisire reprezinta un scenariu foarte prost, atentioneaza Asociatia…

- Masurile propuse in proiectul de OUG pentru Pilonul II de pensii private desfiinteaza de facto acest sistem de economisire a populatiei pentru varsta pensionarii, atrage atentia Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). Efectele vor fi devastatoare asupra veniturilor…

- Doar in 2017 au plecat din tara peste 20.000 de romani, potrivit Institutului National de Statistica, iar din 2007 pana in prezent 3,4 milioane de romani au ales viata in strainatate. In septembrie 2018, la Pilonul II de pensii erau 10 miliarde de euro, in timp ce la Pilonul III, doar o jumatate de…

- La un deceniu dupa infiintarea Pilonului II de pensii nu exista o lege care sa permita incasarea acestor drepturi sub forma de pensie viagera. Din aceasta cauza, oamenii nu au posibilitatea sa isi incaseze lunar pensia privata obligatorie. Potrivit legii, oamenii pot primi toata suma din cont intr-o…

- Peste 17.000 de romani au incasat pensie privata de la lansarea Pilonului II pana in prezent, sumele virate ridicandu-se la 149,6 milioane de lei, a anuntat joi Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), prezentand o prima statistica realizata vreodata in acest sens.

- In mod normal, romanii ar trebui sa isi poata incasa lunar, pana la finalul vietii, pensia privata obligatorie, in baza contributiei la Pilonul II. Din pacate, momentan oamenii nu au aceasta posibilitate, din cauza ca nici macar la un deceniu dupa infiintarea Pilonului II nu exista o lege care sa permita…