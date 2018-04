Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii transmite ca pensiile nu vor fi achitate in avans inaintea sarbatorilor, in primul rand pentru ca procesul este unul de durata, dar si pentru ca unii dintre pensionari nu ar mai fi primit apoi niciun ban timp de sase saptamani. Potrivit Ministerului Muncii, pensiile aferente ultimei…

- "Nu toti bugetarii sunt in situatia fericita de a-si primi salariile inainte de Paste. Cei care au dat declaratii din partea Guvernului nu au cunoscut care sunt procedurile de plata, cel putin in sistemul preuniversitar. Programul de salarizare in sistem a suportat modificari pana la inceputul acestei…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant spune ca este cert ca premierul Viorica Dancila "una spune si alta face, fara sa cunoasca situatia reala din invatamant", sindicalistii facand referire la declaratiile acesteia potrivit carora salariile bugetarilor vor fi platite in aceasta saptamana,…

- Achitarea pensiilor inainte de Pasti este imposibila, intrucat acest proces este unul de durata, care necesita aproximativ doua saptamani in fiecare luna, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. "Pensiile aferente ultimei luni au fost achitate pana pe data de…

- Doar anumite categorii de bugetari vor primi salariile inainte de Paste. De asemenea, parlamentarii isi primesc indemnizatiile, joi, 5 aprilie, iar miercuri incaseaza banii de transport si cazare. Pensionarii insa nu vor primii bani cuveniti pe aceasta luna, in aceasta saptamana, ci doar dupa Sarbatori.…

- In timp ce parlamentarii au primit miercuri in avans indemnizatiile de cazare si transport in valoare de circa 6.000 de lei, iar joi vor primi, tot in avans, indemnizatia de 10.000 de lei, profesorii au fost instiintati ca trebuie sa astepte pana dupa sarbatori pentru ca Ministerul Educatie nu a avut…

- "Angajatii Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nu au solicitat plata in avans a salariilor, care vor fi achitate la termen, pe 15 ale lunii, motiv pentru care MMJS nu a facut o solicitare de devansare a termenului catre Ministerul de Finante. In principiu, astfel de solicitari au fost facute…

- Polițiștii și personalul contractual din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), dar și militarii din Ministerul Apararii Naționale (MApN) vor avea, de sarbatorile pascale portofelele mai pline. Norma de hrana și cea de echipament le va fi virata in conturi la data 5 aprilie, in avans cu zece zile fața…

- Banii primiți inainte de sarbatori prind foarte bine, insa nu toți bugetarii iși vor umple buzunarele pana la Paști. Astfel, intreg personalul MAI va primi la data de 5 aprilie, norma de hrana cuvenita pentru luna aprilie, in valoare de aprox. 960 de lei pentru polițiști și militari și 750 de lei pentru…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, sa iasa public si sa explice situatii platii salariilor in avans. ”Asa cum stiti, am decis sa platim salariile inainte de Pasti si Ministerul Finantelor a creat cadrul legal in acest sens. Am vazut ca in ultimele…

- Dupa ce marți a spus ca salariile bugetarilor vor fi platite inainte de Paste, dar pensiile nu, premierul Dancila le-a cerut ministrilor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, sa iasa public si sa explice situatia platii salariilor in avans.„Asa cum stiti, am decis sa platim salariile…

- Bogdan Ivan, președintele Partidului Pro Romania Argeș, catalogheaza decizia PSD=Dragnea și a premierului Viorica Dancila de a amana plata pensiilor dupa Paște ca fiind ”o bataie de joc, o noua incercare de a umili ...

- "Bugetarii care au cerut. Asta este ceea ce doamna prim-ministru a spus foarte clar. Pentru ca asta au solicitat. Nu poti sa-I dai celui care nu solicita. Cei care nu au facut solicitare nu primesc maine. Primesc cand au data de salariu. Am discutat cu doamna prim-ministru si zilele trecute si saptamana…

- Salarii înainte de Paște? Nu și pentru profesori. Aceștia sunt puși pe lista de așteptare. Dascalii nu își vor primi salariile înainte de Paște, așa cum susținea marți premierul Viorica Dancila.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile bugetarilor vor fi virate saptamana aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioada foarte mare pana cand se va incasa urmatoarea pensie. ”Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste, pensiile nu si am sa explic de ce. Pensiile…

- „Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paște. Pensiile nu și am sa explic de ce. Pensiile se dau intre 14 și 27 ale lunii. Daca le dam acum va fi o perioada foarte mare pana cand pensionarii vor lua urmatoarea pensie. In plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecuta și este foarte…

- Cat primești de la stat, atat trebuie sa muncești! Acesta va fi principiul dupa care familiile care primesc venitul minim garantat vor fi obligate de a presta lunar, la solicitarea primariei, acțiuni sau lucrari de interes local. Munca va fi platita la nivelul salariului minim brut, adica aproximativ…

- SMECHERI… Comisarul-sef (r) Mihai Carp, fostul sef al IPJ, comisarul sef (r) Neculai Olaru, fostul sef al ISU, sau col. (r) Paul Smantana, fostul sef al Jandarmeriei Vaslui, isi vor primi pensiile de lux in aceasta saptamana, chiar inainte de Paste. In medie, cam cate 8-9.000 de lei de fiecare sef de…

- Fostul premier Victor Ponta afirma ca, sub guvernele PSD din 2017 si 2018, Romania s-a imprumutat deja la fel de mult ca Guvernul PDL din 2010, din plina criza. Ponta atrage atentia asupra faptului ca romanilor li se arunca diverse teme false in timp ce viitorul tarii este amanetat.Vezi si: 3…

- "Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au conturi bancare vor primi pensia in data de 5 aprilie, iar ceilalti vor primi in functie de livrarile facute de Posta Romana", afirma Carmen Dan,…

- Propunerea vine "ca urmare a intarzierilor generate de asigurarea prin bugetele locale a platii respectivelor cheltuieli, cat si fondurile necesare pentru executarea hotararilor judecatoresti executorii, ce au ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata…

- „Din nefericire, saptamana trecuta, 5 cetațeni romani și-au pierdut viața intr-o explozie la o uzina chimica. (...) Guvernul va aproba in cadrul ședinței un ajutor de urgența, in suma totala de 225.000 lei pentru sprijinirea familiilor cetațenilor romani afectați de explozie”, a anunțat, la inceputul…

- Pensiile și salariile bugetarilor ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Paste, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. ”Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel…

- Utilizatorii Cartelei Vodafone primesc o noua facilitate numita „Oferta in avans”, permitand reactivarea optiunii curente chiar daca creditul existent este suficient, costul acesteia urmand sa fie dedus la urmatoarea incarcare. Astfel, utilizatorii Vodafone pot ramane conectati la internet mobil si…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus marti seara ca salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi primite mai devreme in luna aprilie, astfel incat aceste categorii sa aiba disponibilul banesc necesar Sarbatorilor Pascale.

