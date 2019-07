Pensionarii MAI din institutiile de stat din judetul Vaslui vor fi concediati!

Stiri pe aceeasi tema

- Protestele din ultimele saptamani ale pensionarilor maramureseni care au lucrat la Intreprinderea de Prospectiuni si Explorari Geologice (IPEG) au fost rezolvate prin intervenția președintelui PSD Maramureș, Gabriel Zetea, președinte al Consiliului Județean Maramureș. In urma intalnirilor avute cu reprezentanții …

- Trei copii din orașul Negrești, județul Vaslui, au ajuns, miercuri, la spital, cu arsuri grave pe corp provocate de explozia unei sticle cu benzina cu care s-au jucat, pe un camp, scrie Mediafax.Trei copii de 8, 11 și 13 ani, din orașul Negrești, județul Vaslui, au fost transportați de urgența…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat situația din Bacau, unde crucile eroilor romani din Valea Uzului au fost invelite in saci de gunoi.„Acolo toate instituțiile trebuie sa lamureasca...Sa nu sarim așa, e foarte ușor sa punem gaz pe foc și eu niciodata n-am facut asta. Instituțiile statului…

- O casa a luat foc, in urma cu cateva minute, in localitatea Negresti, comuna Cobadin, judetul Constanta.Potrivit apelantului imobilul la care intervin, acum, pompierii de la ISU Dobrogea Constanta, se afla pe strada Principala. Nu avem alte detalii in acest moment. ...

- Guvernul Dancila vrea sa extinda programul Rabla pentru electrocansnice și pentru instituțiile publice, anunța ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu. "Vrem sa extindem acest proiect Rabla pentru...

- Un accident de circulatie a avut loc, in acesta noapte, pe Drumul Judetean 391, la iesire din localitatea Negresti, catre Independenta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta este vorba despre o victima, neincarcerata, constienta. Apelantul a anuntat autoritatile, prin telefnul de urgenta…