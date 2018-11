Pensionarii greci incep sa se mute in Bulgaria, unde viata este cu 30% mai ieftina decat in Grecia

Pensionarii greci au suferit o diminuare a pensiilor astfel incat unii dintre ei au ales sa se mute in Bulgaria, cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, transmite Bloomberg.



Un exemplu este George, 75 de ani. Dupa ce a ramas vaduv in urma cu cinci ani si-a inchiriat apartamentul din Salonic si s-a mutat la Sofia unde pensia sa lunara de 800 de euro ii permite sa traiasca "regeste".



"Desigur exista unele dificultati cu procesul de adaptare si sa iti faci prieteni. Dar cu banii pe care ii am pot sa revin frecvent in Grecia si de asemenea am oportunitatea de a calatori", spune…