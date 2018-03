Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Servicii Sociale (DSS) Brasov a derulat și in acest an campania de acordare a pachetului cu alimente „Pentru suflet”, cu ocazia sarbatorii de Paste. Deși, inițial tichetele puteau fi solicitate pana la 31 martie, DSS anunța prelungirea perioadei de distribuire a pachetului cu alimente “Pentru…

- Primaria Bacau, prin Direcția de Asistenta Sociala, va distribui tichetele valorice acordate pensionarilor in vederea achiziționarii de alimente de baza, incepand cu data de 23 martie 2018, prin Poșta Romana, la domiciliul beneficiarilor.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Directia pentru Agricultura a județului Covasna va porni, in curand, un curs de calificare in meseria de apicultor. „Persoanele care doresc sa se califice in meseria de apicultor, se pot inscrie la cursul organizat de Directia pentru Agricultura Județeana Covasna. Acest program de formare profesionala…

- ”Academia Doamnelor” va gazdui vineri un eveniment caritabil, dedicat unei tinere artiste, care are nevoie de ajutorul comunitatii. „Vine o vreme cand oamenii cu suflet mare au nevoie de susținerea semenilor lor cu suflet la fel de mare. Iar acel moment poate fi oricand, pentru oricare dintre noi. Pentru…

- Ministerul Apararii Nationale, prin Directia informare si relatii publice, a lansat marți, 20 martie, concursul national pentru selectia participantilor la cea de-a XII-a editie a Taberei de vara pentru cercetasi – „Fii cel mai bun! Fii la inaltime!". Activitatea este organizata in parteneriat cu Ministerul…

- In zona Bazinului Olimpic din municipiul Alba Iulia ar urma sa se construiasca peste 470 de apartamente. Investiția imobiliara de milioane de euro va cuprinde 16 cladiri, cu 6, respectiv 8 etaje, amplasate pe un teren de peste 28.000 de mp. Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat, in ședința…

- Directia de Asistenta Sociala Oradea a ales sa sprijine și sa sarbatoreasca alaturi de Asociatia Down din Oradea prin activitați artistice, intelectuale și sportive pentru a da tinerilor cu Sindrom Down posibilitatea de a socializa si de a sarbatori ziua dedicata lor, intr-un cadru festiv, dar si…

- Se schimba regulile dupa care pensionarilor li se opresc bani pentru sanatate Pensionarii cu venituri mici vor plati o contributie mai mica la sanatate, potrivit unei decizii a Curtii Constitutionale. Mai exact, cei care au venituri mai mari de 740 de lei vor plati 5,5 % din diferenta intre pensie si…

- Și in acest an pensionarii brașoveni beneficiaza de tichete sociale acordate in campania Pentru Suflet. Chiar daca distribuirea lor a inceput de ceva timp mai puțin de o treime dintre beneficiari au venit pana acum sa-și ridice tichetele. Termenul limita este sfarșitul acestei luni.…

- Tichetele de masa, cadourile, decontarea transportului, vacanțele în România si pensiile private sunt principalele beneficii extrasalariale pe care angajații și le-au ales anul trecut, potrivit unui studiu BenefitOnline.ro, cea mai mare platforma online de beneficii extrasalariale din…

- De luni, 19 martie 2018, Primaria Municipiului Deva incepe distribuirea tichetelor gratuite de calatorie pentru transportul in comun pe raza municipiului Deva, pentru perioada aprilie-iulie 2018. Tichetele de calatorie se pot ridica in perioada 19 martie – 5 aprilie 2018, din doua locații din municipiu,…

- In scopul facilitarii construcției gazoductului Ungheni-Chișinau, Executivul a aprobat astazi modificarea și completarea Legii privind declararea utilitații publice pentru lucrarile de interes național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția

- Calin Geambașu a fost invitat in emisiunea „Rai Da’ Buni”, unde a facut o pauza de la dezvaluirile din cadrul „razboiului” cu parinții și a vorbit despre bunica, pe care o considera mama lui spirituala.

- Un urangutan in varsta de 22 de ani a fost filmat in timp ce tragea din tigara aprinsa aruncata in directia sa de un vizitator, intr-o gradina zoologica din Indonezia, informeaza AFP. Imaginile cu Ozon, numele maimutei fumatoare de la gradina zoologica din Bandung, la aproximativ 150 de kilometri sud-est…

- Cetațenii orașului Targu Jiu cu un venit mai mic de 400 de lei net lunar poate primi tichete sociale cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Aceștia pot depune cererile incepand cu data de 15 martie la Direcția de Protecție Sociala din cadrul Primariei Municipiului Targu Jiu. „Anunțam ca, pana pe data…

- Trei barbați din Unguriu s-au ales cu dosar penal dupa ce la sfarșitul saptamanii trecute au fost prinși in flagrant de oamenii legii cand plecau dintr-o padure de langa Ojasca cu un caprior vanat ilegal. Doi frați transportau animalul mort pe bicicleta, ascuns intr-un sac, iar dupa ce au fost luați…

- Procuratura Anticoruptie, in comun cu Directia operatiuni speciale, a retinut sapte persoane invinuite de spalare de bani in proporții deosebit de mari, informeaza Noi.md. Potrivit procurorilor, unul dintre invinuiti, detinind cota de participare de 60% in cadrul unei firme specializate in distributia…

- Consiliul Județean Cluj a inițiat, in baza analizei de specialitate și a fundamentarii realizate de Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, demersurile pentru scoaterea la licitație a serviciilor de realizare a studiilor geotehnice, expertizelor tehnice, documentații de avizare a lucrarilor…

- Primaria Municipiului Targu Jiu a anunțat ca, pana pe data de 15 martie, se primesc, la Direcția de Protecție Sociala, cererile pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Distribuirea acestora se face in perioada 26-30 martie. Valoarea nominala a unui tichet social este de 40…

- Datorita temperaturilor scazute din ultima perioada, incepand cu data de 27.02.2018 Filiala de Cruce Rosie Dambovita alaturi de Primaria Municipiului Targoviste- Directia de Asistenta Sociala este alaturi de cetatenii din Targoviste prin reluarea Campaniei de distributie ceai sub denumirea “Impreuna…

- Directia de Servicii Sociale Brasov a anuntat ca in perioada 26 februarie – 31 martie se va desfasura o noua campanie de distribuire a tichetelor „Pentru suflet”, cu ajutorul carora pensionarii brasoveni cu o situatie economica precara vor putea cumpara produse pentru sarbatorile pascale. Pachetul…

- Directia de Servicii Sociale a Primariei Brasov va continua campania de acordare a tichetelor valorice „Pentru suflet”, cu ocazia sarbatorii de Invierea Domnului. Cu acestea se pot cumpara produse in cuantum de 50 lei si se va acorda sub forma de cu cinci tichete sociale cu valoarea de 10 lei/tichet.…

- Orgolii ranite și contre din ce in ce mai dure in PSD. La conducerea partidului se aduna norii de furtuna, dupa ce a pornit o confruntare a declarațiilor intre doi lideri cruciali. Liviu Dragnea, președintele PSD, și Codrin Ștefanescu, secretarul general al formațiunii, și-au adresat mai multe cuvinte…

- Doi batrani au murit intr-un incendiu in Gaiceana, Bacau. Pensionarii de 75 și 81 de ani n-au avut nicio șansa pentru ca flacarile le-au mistuit casa in noaptea de miercuri spre joi. Cei doi bacauani dormeau in momentul in care casa le-a luat foc, cel mai probabil de la jarul cazut din soba, așa dupa…

- Protest spontan miercuri dimineața la Direcția de Sanatate Publica Dolj. Zeci de medici și asistenți medicali au ieșit in fața sediului nemulțumiți de aplicarea neunitara a legii salarizarii.

- „Ce bun ar fi fost Alin Seroni, pe terenul asta de joc”, au exclamat mai multi spectatori dupa ultimul meci pierdut de Poli Timisoara, pe teren propriu, in fata Politehnicii Iasi. Misterul neincluderii nici macar pe banca de rezerve a fundasului originar din Belint a fost elucidat la finalul jocului…

- Sedinta de analiza a activitatii si a rezultatelor Asociatiei Judetene de Rugby Constanta in sezonul 2016 2017 a reunit, astazi, la un complex din Mamaia, reprezentantii majoritatii cluburilor din judet, carora li s au adaugat Alexandru Negraru de la Directia pentru Sport si Tineret a judetului Constanta…

- In judetul Alba a fost confirmat primul caz de gripa din acest an, de catre Institutul Cantacuzino. Este vorba despre o pacienta care a fost internata la Spitalul Judetean de Urgenta Alba. In tara, 29 de oameni si-au pierdut viata din cauza gripei, de la inceputul sezonului rece. Potrivit datelor transmise…

- Directia de Sanatate Publica Gorj a anunțat ca analizele de laborator au confirmat prezenta tulpinii de meningita in cazul baiețelului care a murit la inceputul lunii la Motru. „In urma analizelor de laborator efectuate de Ins...

- Consiliul Local Huși a aprobat acordarea și in acest an a zece calatorii gratuite pe luna pentru un numar de 100 de veterani și vaduve de razboi, precum și pentru 500 de persoane cu handicap și asistenți personali, pe mijloacele de transport in comun de pe raza orașului. Tichetele care vor permite transportul…

- Autoritațile sanitare din Vrancea au impus masuri stricte in spitalele din județ atat pentru vizitatori, cat și pentru personalul medical, din cauza inmulțirii cazurilor de gripa. Analizele de laborator au confirmat deja unul dintre cele 12 cazuri de gripa diagnosticate clinic și inregistrate in ultima…

- Patru asociatii care ofera servicii sociale in municipiul Brasov vor beneficia anul acesta de subventii de la bugetul local, pentru cinci categorii de activitati. Astfel, potrivit Directiei de Servicii Sociale din Primaria Brasov, in anul 2018, indreptatite sa primeasca subventie de la bugetul local…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, a facut, marti, 6 februarie, la sediul ministerului, o serie de precizari referitoare la efectele aplicarii Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, dar și despre evoluția pensiilor publice in Romania.…

- Directia de Sanatate Publica a cerut tuturor unitatilor medicale cu paturi sa ia masuri de interzicere sau, dupa caz, de acces controlat igienico- sanitar. Decizia a fost luata pe fondul numeroaselor cazuri de gripa confirmate in intreaga tara. Practic, numarul vizitelor la pacienții internați pe secții…

- In preajma alegerilor generale din Ungaria influenta FIDESZ asupra UDMR este extrem de puternica, iar fondurile pe care guvernul de la Budapesta le pune la dispozitia UDMR − cele mai mari de dupa 1990. Potrivit pressone.ro, in primele luni ale anului 2015, UDMR și FIDESZ semnasera un acord…

- Ce se intampla in luna indragostitilor in ParkLake Cantam despre iubire alaturi de Directia 5 Pe data de 10 februarie, incepand cu ora 19:00, cuplurile prezente in centrul comercial vor putea asculta live cele mai cunoscute, dar si cele mai noi melodii ale trupei Directia 5. Concertul va avea loc…

- La aproape cinci luni de cand a devenit mamica, Gabriela Cristea a primit o lovitura dura in razboiul "linistit" inceput la scurt timp dupa ce Bianca Dragusanu a inceput sa prezinte "Te vreau langa mine".A In cadrul unui interviu acordat sub protectia anonimatului, o sursa din anturajul celor doua…

- Studiu: Cat caștiga statul de pe urma tichetelor de masa Arhiva. Fiecare leu acordat în tichetele de masa aduce încasari bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contributii sociale scutite de la plata intra în economia locala aproape patru lei, reiese dintr-o analiza realizata…

- Efectul pilulelor contraceptive poate fi diminuat de anumite medicamente, în timp ce unele antibiotice îl pot creste. Si interferentele între alimente si medicamente sunt extrem de multe, asa ca nu uita sa întrebi doctorul daca este cazul sa eviti anumite produse în…

- Polițiștii locali și-au adus aminte ca legea le permite sa ridice mașinile laate pe te miri unde. In ultima saptamana au fost saltate nu mai puțin de 11 și, anunța subordonații lui Dorel Cojan, numarul lor va crește.

- Directia pentru Agricultura a UE (DG Agri) a facut publice primele rapoarte ale anului 2017 referitoare la preturile medii ale produselor alimentare de baza. Sunt preturi care influenteaza inclusiv piata din Romania si trenduri care se pot observa imediat sau cu o oarecare intarziere pe rafturile magazinelor…

- Uneori, bebelusii mananca prea mult lapte praf, alteori – prea putin. In general, micutii mananca atunci cand le este foame si se opresc in clipa in care se satura. Dar copiii hraniti cu lapte praf tind sa fie mai grasuti decat cei alaptati natural, iar apetitul variaza de la un bebelus la altul,…

- Dan Merisca (45 de ani) este un stomatolog din Arad pasionat de pictura. Pana in momentul de fata, artistul are peste 1.000 de tablouri realizate, unele dintre ele aflate in colectii private din Canada, Peru, Sri Lanka sau Australia.

- Evenimentul va avea loc luni, pe 15 ianuarie, de la ora 10.00, la sediul Centrul pentru persoane varstnice - Directia de Asistenta Comunitara Iasi, din Aleea Rozelor nr. 20. Evenimentul este organizat impreuna cu Asociatia „AFECT", Caminul pentru persoane varstnice „Sfintii Imparati Constantin si Elena"…

- Pensionarii din poliția județului Buzau o critica dur pe Carmen Dan, ministrul de Interne, pentru gestionarea defectuoasa a cazului polițistului pedofil. Fostul comandant al IPJ Buzau, Marin Ion, a scris pe Facebook ca a ”vazut un ministru cu o prestație lamentabila” iar Marian Șerbulea, fost ofițer…

- Primarul Brașovului, George Scripcaru, a anunțat ca, in acest an, se vor face demersuri pentru a amenaja și a da in funcțiune cabinete stomatologice in toate unitațile școlare din municipiu. „Vrem sa extindem programul in toate școlile, prin Direcția de Servicii Sociale, pe modelul celui inființat in…

- Elimina din alimentatia ta produsele nesanatoase, care nu fac decat sa iti afecteze organismul. Alege o metoda rapida prin care te iti poti curata organismul de toxine. Include in dieta ta alimente care te vor ajuta sa te simti ca noua, plina de energie si viata in doar 5 zile.

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a deschis, luni dimineața, o ancheta epidemiologica și a efectuat o acțiune de control la o sala de evenimente din Alba Iulia dupa ce un numar de 19 persoane care au sarbatorit aici Revelionul s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean…

- Incepand din prima zi a anului viitor, conducerea companiei de transport in comun, RATBV S.A., va face o serie de modificari in structura rețelei de transport, precum și in ceea ce privește unele orare, schimbarile fiind deja aprobate de Consiliul Local al Municipiului Brașov. Potrivit directorului…

- In a treia zi de Craciun, pe 27 decembrie, credinciosii ortodocsi si cei greco-catolici il sarbatoresc pe Sfantul Ștefan, primul martir creștin condamnat la moarte de autoritațile iudaice din Ierusalim. In legatura cu aceasta sarbatoare, sunt pastrate o serie de traditii, obiceiuri si superstitii.…