Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Carmen Harau a depus un proiect legislativ în Parlament, prin care se care dubleaza indemnizatiile si sporurile lunare ale invazilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, si care prevede, suplimentar, acordarea acestora, în Anul Centenar, a unui „premiu financiar”…

- Se dau bani de 1 decembrie! Ce romani vor beneficia. In an Centenar, veteranii de razboi si vaduvele de razboi vor beneficia de sporuri mai mari, dar si de o indemnizatie de 1 Decembrie. Un proiect de lege ajuns pe masa senatorilor prevede acest lucru. Sporurile propuse sunt diferențiate atat pentru…

- Președintele PSD Liviu Dragnea și liderul UDMR, Kelemen Hunor, vor avea, luni, o intrevedere astfel incat formațiunea maghiara sa-și prezinte punctele de vedere cu privire la legea offshore, au declarat pentru MEDIAFAX surse din conducerea social-democrata.Potrivit surselor citate, PSD și-a…

- Cinci amendamente au fost acceptate la Legea pensiilor in perioada de dezbatere publica, iar proiectul urmeaza sa intre in ședința de Guvern de miercuri. Dupa adoptare, proiectul va fi trimis in Parlament. Libertatea va arata care sunt modificarile in cauza. Stagiul de cotizare, redefinit Sindicatele…

- Senatorul PNL Carmen Harau a depus, in Parlament, un proiect legislativ care dubleaza indemnizațiile și sporurile lunare ale invazilor, veteranilor și vaduvelor de razboi, și care prevede, suplimentar, acordarea acestora, in Anul Centenar, a unui „premiu financiar” in valoare de 5.000 de lei net,…

- Senatorul PNL Carmen Harau a depus, in Parlament, un proiect legislativ care dubleaza indemnizatiile si sporurile lunare ale invazilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, si care prevede, suplimentar, acordarea acestora, in Anul Centenar, a unui „premiu financiar” in valoare de 5.000 de lei net.

- Proiectul depus in 4 septembrie la Parlament mai prevede si abrogarea indemnizatiilor pentru limita de varsta ale senatorilor si deputatilor. Potrivit prevederilor acestui proiect, invalizilor de razboi - incadrati in gradul I de invaliditate si marilor mutilati - li se acorda o indemnizatie egala…

- LEGEA PENSIILOR. "Aceasta recalculare se face din oficiu, etapizat, aceasta procedura va avea in vedere o sectorizare corecta a perioadelor contributive si necontributive, pentru ca venim cu noutati, in vederea aplicarii majorarii de 10% pentru fiecare punctaj lunar, intre anii 1975-2001, nu are…